Dem Klimabeirat der Stadt Aalen ist am Montag der erste Energieleitplan vorgestellt worden. Ein wichtiger Schritt des Klimaaktionsplans, an dessen Ende, so das erklärte Ziel der Stadtverwaltung und des Gemeinderats, die Klimaneutralität 2035 stehen soll.

Energieleit- und Wärmeplanung werden im Januar dem Bauausschuss zu Beratung vorgelegt, nach weiteren Beratungen in den Ortschaftsräten gehen die Pläne dann in den Gemeinderat. Von 700.000 Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr auf null in elf Jahren.

Ein schwieriges und komplexes Thema, das auch Bereiche wie den Flächennutzungsplan und die Rolle der E-Mobilität in der Stadt beinhaltet. Im Oktober 2021 hat sich die Stadt das ehrgeizige, ja ambitionierte Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 „THG“-neutral zu sein, also keine Treibhausgase, sprich CO₂, zu verursachen.

50 Prozent der Energie braucht die Industrie

So stand ganz am Anfang der Arbeit des Fachbüros Tilia, das Anfang 2023 den Auftrag für ein Fachgutachten erhielt, die Bestandsaufnahme. Wo geht den eigentliche die ganze Energie hin? An welchen Stellschrauben kann man drehen?

„Ein heißes Thema“, sagt Oberbürgermeister Frederick Brütting - was mit Blick auf die Wärmeplanung als durchaus gelungenes Wortspiel durchgeht. Zunächst die Bestandsanalyse, von der Tilia mit „Wie viel? Wer? Was?“ überschrieben.

Aalen braucht im Jahr 2480 Gigawattstunden (GWh) Energie. Das Gros von exakt 50 Prozent geht in die Industrie. Auffallend viel, wie Ronny Kirbach von der Tilia in seinem Vortrag dem Klimabeirat klarmachte. Das sei etwa doppelt so viel wie vergleichbar große Städte im Land.

Oder, anders gesagt: „Die Industrie hat in Aalen einen besonders hohen Einfluss auf die Treibhausgasemission.“ Die privaten Haushalte mit einem Viertel (637 GWh) rangieren auf Platz zwei, der Verkehr kommt noch auf ein Fünftel (469 GWh), Gewerbe, Handel und Dienstleistungen benötigen 92 GWh, also vier Prozent, kommunale Gebäude und Liegenschaften brauchen 30 GWh (ein Prozent).

Aalen benötigt viel Erdgas

Teil zwei der Bestandsaufnahme. Aus welchen Quellen speist sich Aalen? „Nicht ganz zufällig“, so Kirbach, gebe es auch hier einen klaren Spitzenreiter: Exakt die Hälfte der Energie kommt vom Erdgas.

Kraftstoffe rangieren, ebenfalls nicht überraschend, auf Platz zwei (468 GWh) mit 19 Prozent - analog zum Verkehr beim Verbrauch. Strom (zwölf Prozent/290 GWh), Heizöl (neun Prozent/220 GWh), Wärme aus Erneuerbaren (sechs Prozent/154 GWh) und Kohle (drei Prozent/72 GWh) folgen auf den Plätzen. Ganz hinten schließlich die Fernwärme mit 25 Gigawattstunden und nur einem Prozent.

Wir unterstützen den Weg der Stadt zur Klimaneutralität ohne jede Einschränkung. Christoph Trautmann

Das ist also die Ausgangsbasis, die summa summarum 700.000 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr ergibt. Zum besseren Verständnis: Das sind 700.000 Würfel mit einer Kantenlänge von acht Metern - eigentlich unvorstellbar.

Aber schon bei der Bestandsaufnahme kristallisieren sich erste Handlungsfelder heraus: Weniger CO₂-belasteter Energieverbrauch bei der Industrie - Kirbach nennt beispielsweise die Papier produzierende und die metallverarbeitende -, mehr Fernwärme.

Nahwärme hat großes Potenzial

Aber sich deshalb nur auf die Industrie zu fokussieren, wäre falsch: André Ludwig, ebenfalls von der Tilia, merkt zum Beispiel in Sachen Wärmeversorgung an, dass „viele Unternehmen jetzt schon versuchen, ihre Abwärmeenergie selbst zu nutzen“ und schließt daraus, dass man bei effizienten Betrieben eine öffentliche Nutzbarkeit gewährleisten müsse.

Vieles war der Stadtspitze wohl vorher schon gegenwärtig: Dass zum Beispiel Nahwärme in Aalen große Potenziale hat, das sprach OB Brütting schon in seiner Einführung an. Zudem verfügen die Stadtwerke Aalen hier auch über reichlich Expertise.

Auch deshalb sagt deren Geschäftsführer Christoph Trautmann: „Wir unterstützen den Weg der Stadt zur Klimaneutralität ohne jede Einschränkung. Aber wir bekommen jetzt eine Idee davon, wie groß die Lücke zwischen dem Erwartbaren und dem Möglichen ist.“

Verbindliche Termine seien schwierig

So werden auf dem „langen und steinigen Weg“ zur Klimaneutralität (Michael Fleischer von den Grünen) vor allem Transparenz und Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle spielen. So bemängelte zum Beispiel Gabriele Ceferino (Grüne) im Klimabeirat, dass eine Jahreszahl, wann Klimaneutralität im Referenzszenario erreicht werden kann, also beim technisch-organisatorisch und realisierbaren Weg, fehle.

Da der Kommunikation eine wichtige Rolle zukommt, stellte im Klimabeirat Julia Schmidt von der Agentur ifok Wege der Öffentlichkeitsarbeit vor. Ein Punkt war, dass neben der Präsenz auf der Startseite des städtischen Internetauftritts eine spezielle Unterwebsite mit viel Erklär- und Informationskraft wichtig sei.

Schließlich müssen die Bürgerinnen und Bürger, etwa bei Wärmeplanung oder bei Quartierskonzepten, mitgenommen werden.