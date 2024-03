Die Saisoneröffnung des Besucherbergwerks „Tiefer Stollen“ am Samstag um 10 Uhr wird eine ganz besondere. Letztmals vor seinem Ruhestand wird Obersteiger Fritz Rosenstock den traditionellen Saisonauftakt übernehmen. Die erste reguläre Einfahrt in den Stollen startet um 12 Uhr. Noch gelten für das „Erlebnis Bergbau“ die Eintrittspreise des vergangen Jahres, doch Achtung: Sie werden demnächst erhöht. Endgültig entscheidet der Gemeinderat darüber am Donnerstag, 21. März. Zuvor werden die Preise in der Sitzung des Ortschaftsrats Wasseralfingen am Dienstag, 19. März, um 17.30 Uhr im Bürgersaal Thema sein.

Festlicher Auftakt mit dem Steigergebet

Zunächst zum festlichen Auftakt: Er beginnt im denkmalgeschützten Teil des Gasthofs „Erzgrube“ mit Ansprachen von Oberbürgermeister Frederick Brütting, Ortsvorsteherin Andrea Hatam und dem langjährigen Leiter des Besucherbergwerks. Fritz Rosenstock wird dort auch das traditionelle Steigergebet sprechen. Früher diente der holzgetäfelte Raum den Bergleuten vor der Einfahrt in die Grube als Betsaal, in dem sie sich trafen. Wie jedes Jahr wird Rosenstock an diesem Ort um einen unfallfreien Saisonverlauf bitten. Und doch ist nicht alles wie jedes Jahr.

Ein Hauch von Wehmut

„Wenn man 35 Jahre hier tätig ist, dann wird es zum Lebensinhalt und prägt einen“, sagt der Obersteiger bereits am Tag vor der Saisoneröffnung auf Anfrage der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung. Natürlich falle es ihm nicht ganz leicht, sich voraussichtlich zum Ende der Saison von all dem zu trennen. Er habe seine Aufgabe als Leiter des Besucherbergwerks gerne wahrgenommen, immer auf seine Mitarbeiter vertrauen können, und die Stadtverwaltung habe ihm oft freie Hand gelassen, erklärt der erfahrene Bergmann, der aus dem Ruhrgebiet und aus einer Familie mit Bergmannstradition stammt.

Großes Lob von der Stadt Aalen

Das Ergebnis seines Einsatzes kann sich sehen lassen: „In den Jahrzehnten seiner Leitung hat Fritz Rosenstock gemeinsam mit seinem engagierten Team den Tiefen Stollen zu einem harmonisch Dreiklang geformt: zu einem identitätsstiftenden Kulturdenkmal der Bergbautradition in Wasseralfingen, zu einem überregional bekannten und bedeutenden Tourismusziel und zu einem staatlich anerkannten Heilort“, lobt die Stadt Aalen. Seit 1989 gibt es den Asthmatherapiebetrieb im Bergwerk, der seither als Heilstollen genehmigt ist.

Am Samstag wird dieser Touristenmagnet im Anschluss an das Steigergebet mit einer festlichen Bergparade wieder für Besucher geöffnet, musikalisch stimmungsvoll umrahmt von der Bläsergruppe der SHW-Bergkapelle. Dabei marschieren alle gemeinsam unter den Klängen der Bläsergruppe zum Stollenmund des Besucherbergwerks. Dann kann der Betrieb beginnen.

Noch kein Nachfolger

Fritz Rosenstock behält in dieser Saison so lange die Leitung, wie es noch keinen Nachfolger gibt. „Es ist schwer, jemanden zu finden“, berichtet er, „so lange stehe ich noch zur Verfügung.“ Nicht zu lang solle das sein, hofft er, denn: „Es ist Zeit für neue Impulse.“

Eintrittspreise steigen - aber wie hoch?

Zum Saisonbeginn zahlen Besucherinnen und Besucher für die Einfahrt in den Tiefen Stollen noch die Eintrittspreise des Vorjahrs. Das hat die Stadt auf Anfrage noch einmal bestätigt. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. März, wird der Gemeinderat über eine Erhöhung des Bergwerk-Eintritts entscheiden.

19 Prozent Umsatzsteuer fürs Finanzamt

Grund ist die Umsatzsteuer, die bereits seit Januar vom Besucherbergwerk wieder in der vollen Höhe von 19 Prozent ans Finanzamt entrichtet werden muss. Zwar handle es sich beim Besucherbergwerk um eine touristische Einrichtung mit überregionaler Strahlkraft. Doch erfülle sie nicht „die Museumsdefinition im Sinne des Umsatzsteuerrechts“. So erklärte es die Verwaltung bereits vergangene Woche in einer Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses, wo das Thema auf der Tagesordnung stand.

Anders als beim Limesmuseum, dem Urweltmuseum und dem Museum Wasseralfingen handle es sich beim Tiefen Stollen um keine Sammlung, deshalb erlaube das Umsatzsteuergesetz keine Ermäßigung auf sieben Prozent, so die Stadt.

Eigentlich muss man also 19 Prozent zu den bisherigen Eintrittspreisen dazurechnen. Das ergibt 11,90 Euro für Erwachsene und 8,33 Euro für Kinder. Die Stadtverwaltung würde diese Preise gerne auf zwölf Euro beziehungsweise 8,50 Euro aufrunden und dann noch zusätzlich 50 Cent aufschlagen, „um die inflationsbedingten Preissteigerungen und Tariferhöhungen der letzten beiden Jahre nicht unberücksichtigt zu lassen“, wie es in einer Vorlage heißt.

Entscheidung im Gemeinderat am 21. März

Damit waren die Fraktionen im Ausschuss vergangene Woche nicht alle einverstanden. Deshalb schlägt die Verwaltung für die kommende Diskussion im Gemeinderat nun vor, „dass mit Beginn der Saison 2024 im Besucherbergwerk Tiefer Stollen die geltenden Eintrittspreise zuzüglich Umsatzsteuer erhoben und vor dem Hintergrund inflationsbedingter Preissteigerungen und Tariferhöhungen teilweise moderat angepasst werden“. Was das in Zahlen bedeutet, wird sich weisen. Ab dem 22. März gelten dann die neuen Preise.