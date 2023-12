Beschwingt durch die Advenstzeit

Die Musikensembles des Theodor-Heuss-Gymnasiums haben beim Adventskonzert in der vollen Aula der Schule ihr musikalisches Talent unter Beweis gestellt und wurden dafür mit viel Beifall belohnt.

Das Blechbläser-Ensemble unter Leitung von Sebastian Hahn und Hans-Ulrich Wezstein trug das von Hahn selbst komponierten Stück „Intrada 2023“ bor, bevor Schulleiter Christoph Hatscher das Publikum begrüßte.

Das Blasorchester (Leitung Hans-Ulrich Wezstein), marschierte mit „Highland Cathedral“, forderte mit „Macht hoch die Tür“ das Publikum zum Mitsingen aufund bot eine ungewöhnliche Instrumentalkombination, als Lea-Sophie Röhrer an der Querflöte und Ben Wegner am Tenorsaxofon das eigens Medley „Harmony of the Holidays“ vortrug.

Es folgten die Sängerinnen und Sänger der Klassenstufe 5 mit „Cold Snap“ von Mark Hayes, unterstützt von einer Choreografie, die Patrizia Sonntag als Leiterin des THG-Chores mit ihnen einstudiert hatte. Das Blechbläser-Ensemble bot anschließend Georg Friedrich Händels „La Paix“ aus der „Feuerwerksmusik“. Finn Lippold begleitete das Ensemble mit dem Schlagzeug. Beschwingt fuhr die Big Band unter Leitung von Sebastian Hahn mit dem Rolling Stones-Klassiker „(I Can’t Get No) Satisfaction“ und dem Pophit „Happy“ von Pharrell Williams fort.

Zum Abschluss zeigte das von Hans-Ulrich Wezstein geführte Blasorchester, mit welcher Hingabe und Begeisterung Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer an ihren Instrumenten agieren. Die wiederholte Aufforderung zum Mitsingen nahmen die Zuhörer begeistert an. Mit „A Jazzy Christmas“ und „Abendlied“ von Josef Rheinberger gelang es den jungen Musikerinnen und Musikern noch einmal die Stimmung der Adventszeit einzufangen. Die hervorragenden musikalischen Leistungen aller Beteiligten wurden mit lang anhaltendem Applaus belohnt, sodass das Blasorchester sich mit einer kleinen Zugabe, die an den Anfang des Konzerts anknüpfte, bedankte.