Es gibt ihn seit über 200 Jahren, und er ist in Aalen eine „heilige Kuh“: Die Rede ist vom Wochenmarkt. Auch dieser hat mittlerweile mit Personalmangel und Nachwuchsproblemen zu kämpfen, sagt Klaus Irtenkauf, Sprecher der Marktbeschicker.

Derzeit klaffen in den Reihen der Stände zwei Lücken in exponierter Lage, und auch ein weiterer Stand gehört bald der Vergangenheit an. Gemeinsam mit der Stadt sollen diese mit neuen, attraktiven Angeboten gefüllt werden.

Rund 40 Marktbeschicker bieten das ganze Jahr über mittwochs und samstags ihre Waren auf dem Aalener Wochenmarkt an. Immer wieder hat es hier Veränderungen gegeben. Ob aus Alters- oder privaten Gründen brachen so manche Beschicker ihre Zelte ab. Immer wieder sei es allerdings gelungen, neue Standbetreiber zu gewinnen, die mit ihrem Sortiment das Angebot bereichern.

Personal zu finden, ist schwierig

Diese Zeiten sind laut Klaus Irtenkauf vorbei. Es werde immer schwerer, Beschicker zu finden, die sich auf dem Aalener Wochenmarkt engagieren.

Der Nachwuchs sei nicht mehr bereit, das Geschäft der Eltern zu stemmen. Auch wegen der Arbeitszeiten, die der Wochenmarkt von vier Uhr morgens bis am Mittag mit sich bringe. Danach müsse auch noch der eigentliche Betrieb am Laufen gehalten werden.

Überdies sei es schwierig, Personal zu finden, das bei Wind und Wetter vor Ort präsent ist. Das alles seien Probleme, die auch andere Wochenmärkte deutlich zu spüren bekommen, sagt Irtenkauf. Er hofft dennoch, dass sich Beschicker für den Aalener Wochenmarkt bewerben.

Händler haben ihre Zelte abgebrochen

Denn hier klaffen seit geraumer Zeit Lücken. Unter anderem in der Gmünder Straße hinter dem Imbisswagen der Irtenkaufs. Hier hatte die 82-jährige Gerda Hofmann ihren Stand, die über 59 Jahre auf dem Wochenmarkt mit ihrem Obst aus dem Remstal präsent war und je nach Saison Äpfel, Birnen, Brombeeren, Himbeeren und mehr angeboten hat. „Seit dem 23. Dezember ist ihr Platz leer, und sie genießt ihren wohlverdienten Ruhestand“, sagt Irtenkauf.

Aufgehört hat bereits im Juli vergangenen Jahres die Demeter-Gärtnerei Wiedmann aus Mögglingen. Auch „Abi’s Käse“ gehört seit Ende Juli der Vergangenheit an. Bald ihre Zelte abbrechen wird laut Stadtverwaltung aus familiären Gründen zum 30. April auch „ReLa’s Füllwägele“ auf dem Marktplatz.

Standbetreiber mit Obst und Gemüse sind gefragt

Zurzeit suchen die Stadtverwaltung und der Verein der Marktbeschicker dringend Nachfolger, die die Lücken schließen. Bewerbungen gibt es laut Irtenkauf bereits. Allerdings entsprächen sie nicht den Vorstellungen der vorhandenen Beschicker. Bäcker oder Metzger gebe es bereits genug, nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch in der Innenstadt. Der Wunsch seien Standbetreiber, die Gemüse und Obst anbieten.

So bewerben Sie sich Bewerbungen für einen Standplatz auf dem Aalener Wochenmarkt können an das Ordnungsamt der Stadt Aalen gerichtet werden unter Telefon 07361/52-1153 oder per Mail an den Verein der Marktbeschicker [email protected]

„Wir sehen auch die Attraktivität unseres Wochenmarkts, der immer noch zu einem der schönsten und am besten sortierten Märkte der Region zählt“, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Deshalb sei es das Ziel, gemeinsam mit den Marktbeschickern die Lücken schnellstmöglich zu füllen.