Beschäftigte der Behindertenhilfe starten ins Berufsleben

Der Berufsbildungsbereich (BBB) bietet Menschen mit Behinderung die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden, der zu ihren Fähigkeiten und Talenten passt. Vor kurzem haben 15 Beschäftigte der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb ihre Zertifikate erhalten und können nun qualifiziert ins Berufsleben starten.

In 27 Monaten im BBB haben die 15 Männer und Frauen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobiert und verbessert. Sie haben Wissen erworben und Vieles dazugelernt, das der persönlichen Entwicklung und ihrer fachlichen Kompetenz dient, wie es in einer Mitteilung der Samariterstiftung heißt.

Das Bildungsangebot innerhalb des BBB bereitet neben der Tätigkeit innerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung auch für einen Arbeitsplatz auf dem freien Markt vor. Viele der diesjährigen Absolventen bleiben der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb in den Ostalb-Werkstätten in Aalen, Bopfingen, Neresheim oder den Cafés Samocca in Aalen und Heidenheim treu, setzen ihre erworbenen Kompetenzen ein und bauen sie weiter aus.