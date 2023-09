Kaum vorstellbar, aber eine Ära ist zu Ende: Pfarrer Bernhard Richter geht nach fast 40 Dienstjahren in den Ruhestand. Seit knapp 24 Jahren ist die Stadtkirche seine Heimat, sagt der Seelsorger selbst. Er hat die Menschen eingeladen in diese Kirche und ist mit ihrer frohen Botschaft hinausgegangen zu den Menschen. Er hat die Stadt geprägt mit vielen Initiativen, damit die Leute einander die Hand reichen, und großem Engagement für die Schwachen der Gesellschaft. Die Ökumene war ihm wichtig. Er hat Stellung bezogen gegen Rassismus, Krieg und Menschenverachtung. Am Sonntag wird er offiziell verabschiedet.

„Alles hat seine Zeit“, hatte Pfarrer Richter zum Thema seines letzten Gottesdienstes an den Reichsstädter Tagen gemacht und für seine Predigt auf dem Spritzenhausplatz großen Applaus erhalten. Das sei zwar nicht üblich, sagt er nun augenzwinkernd, „aber schön war’s doch.“ Er wird den Moment als einen sehr schönen während seiner Dienstjahre in Erinnerung behalten. Für ihn selbst sind die vergangenen Wochen und Monate eine Zeit vieler Abschiede gewesen. „Ich habe beschlossen, alles aufzugeben, was an mein Amt als Pfarrer gebunden war“, erklärt Richter. Es ist so viel, dass man sich fragt, wie es auf ein einzelnes Paar Schultern gepasst hat.

„Den Vorsitz im Krankenpflege- und Diakonieförderverein habe ich letzte Woche hergegeben, den Vorsitz des Freundeskreises für Wohnsitzlose erst gestern“, erzählt Richter beim Gespräch in der kühlen Sakristei der Stadtkirche. Auch den Vorsitz im Förderverein für das Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rötenberg hat er niedergelegt, ebenso den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Aalen, die unter anderem ein monatliches Friedensgebet vor dem Turm der Stadtkirche abhalten ‐ um nur einige zu nennen.

„Es ist auch eine Erleichterung. Wenn man älter wird, muss man seine Kräfte bündeln“, bekennt der 65-Jährige einerseits. „Aber jetzt, wo es so weit war, ist es mir doch auch schwergefallen.“ Andererseits ist Pfarrer Richter beruhigt, dass er die Vereine „gut aufgestellt“ in verschiedene jüngere Hände gibt. Nur ein Herzenswunsch, nämlich eine Demenzgruppe in Trägerschaft des Diakonievereins, verzögere sich bis November. „Aber nachdem so viel geklappt hat, darf das noch offen sein“, findet der bisherige Vorsitzende. Ein Herzstück seines sozialen Engagements, den Aalener Tafelladen, lässt Pfarrer Richter beim Jubiläum am 1. Februar 2024 los.

Bei einem der vielen Abschiede hat er eine Tasse geschenkt bekommen. „Pfarrer mit Herz“ steht darauf. „Das freut mich, weil es zutrifft“, sagt Richter. Nicht nur, weil er für einen Gottesdienst am Valentinstag auf dem Marktplatz Hunderte roter Herzen verteilen ließ. „Es hat auch mit dem biblischen Menschenbild zu tun, mit der Achtung gegenüber jedem“, sagt der Geistliche. Und denkt an die monatlichen Gottesdienste unter der Hochbrücke für Menschen mit Handicap. Auch ihnen hat er schon Herzen als „etwas Greifbares“ mitgebracht, um die Botschaft sichtbar zu machen. Gerade solche Gelegenheiten, bemerkt er, seien ihm in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen.

Auch Enttäuschungen trägt Pfarrer Richter mit sich. Jeder Kirchenaustritte schmerzt. Und dass jeder die soziale Arbeit etwa für Obdachlose toll finde, es aber an praktischer Unterstützung fehle. „Die sollen sich mal einen Schucker geben“, meint er.

Wie viele Gottesdienste er schon gehalten hat, weiß Pfarrer Richter nicht. „Hunderte? Mehr als Tausend?“ Er sei „Theologe durch und durch“ und die Verkündigung seine zentrale Aufgabe. Dabei habe er den Menschen immer einen zuversichtlichen Blick nach vorn mitgeben und ihnen das Wort Gottes als einladend zeigen wollen. Doch sei ihm in den Gottesdiensten auch eine „zunehmende Unverbindlichkeit“ aufgefallen. „Die weltliche Anspruchshaltung ist groß geworden“, hat er beobachtet. Er findet es schade, wenn am Taufstein das Handy eine zentrale Rolle spiele oder die Musik bei einer Beerdigung nichts mehr mit dem Anlass zu tun habe. „Ich bin tolerant, aber wir dürfen den kirchlichen Auftrag nicht ganz aufgeben“, findet Richter.

„Zutiefst getroffen“ haben ihn Konfrontationen während der Montags-Friedensgebete mit Demonstranten aus den Reihen sogenannter Querdenker. Er fragt sich, wie das sein könne: „Das sind Leute, die ich kenne.“ Sie müssten erkennen, „vor welchen Karren sie sich spannen lassen“. Richter bedauert, welche Art des Protests gesellschaftsfähig geworden sei, „alles schlechtzumachen“. Eine rote Linie zieht er bei der AfD und betont: „Ich stehe dazu. Hier muss man Flagge zeigen.“ Nachdem die Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus zu lange weggesehen habe, gelte: „Wehret den Anfängen.“

Als Pfarrer der Stadtkirche hat Bernhard Richter immer wieder Flagge gezeigt, zum Beispiel bei den Mahnwachen auf dem Marktplatz des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“, beim Protest gegen den sogenannten „Europatag“ der AfD oder bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mitten in die Stadt hinein hat Pfarrer Richter seine Initiativen oft getragen. „Zwischen Stadtkirche und evangelischem Gemeindehaus liegt der Marktbrunnen, hier kann die Gesellschaft zusammenkommen. Das ist eine schöne Einheit“, freut er sich.

Künftig werden seine Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt. Für die Stelle des Pfarrers an der Stadtkirche sei noch kein Nachfolger gefunden, deshalb übernehmen die verbleibenden Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Aalen: „Es wird eng, aber das klappt“, meint Richter. Er selbst wird mit seiner Frau Ursula im Oktober zunächst Urlaub an der Nordsee machen, um sich „zu sortieren in der Weite des Meeres“. Wie bereits bekannt, bleibt das Ehepaar in Aalen. Und wenn er nach einiger Zeit gefragt werde, sagt Richter, „will ich gerne als Pfarrer aushelfen“. Sollte er 2024 als Kreisrat wiedergewählt werden, möchte er in dieser Position weiterhin „den Randgruppen eine Stimme geben“. Ansonsten hat auch im Ruhestand alles seine Zeit: „Endlich kann ich sonntags zum Fußball.“

Der Werdegang

Bernhard Richter wurde am 13. März 1958 als das mittlere von drei Geschwistern in Göppingen geboren. Als Jugendlicher besuchte er den CVJM und wurde selbst in der christlichen Jugendarbeit tätig. Hier reifte sein Wunsch Pfarrer zu werden. Er studierte in Tübingen, Bern und München und lernte am Tübinger Stift seine Frau Ursula kennen. Nach der ersten Dienstprüfung kamen die Eheleute am 1. September 1983 als frisch gebackene Vikare in den Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd. Ursula Richter begann in Göggingen-Leinzell, ihr Mann in Täferrot. Gemeinsam wirkten sie von 1986 bis 1993 in ihrer ersten Gemeinde in Heuchlingen-Heldenfingen auf der Ger-stetter Alb. Dort teilten sich die Eheleute nach dem Willen der Landeskirche eine Pfarrstelle. In diese Zeit fällt auch die Adoption der beiden Kinder Michael und Juliana aus Brasilien.

1993 kamen Bernhard und Ursula Richter nach Wasseralfingen, auch hier wirkten sie gemeinsam.

Im Dezember 1999 wurde Richter dann Pfarrer der Stadtkirche in Aalen, während seine Frau weiter die Gemeinde in Wasseralfingen betreute. Nachdem Ursula Richter Dekanin in Schwäbisch Gmünd wurde, zog das Ehepaar 2015 dorthin, behielt aber eine kleine Wohnung in Aalen für „Mittagspausen und als Rückzugsort“.

In 24 Jahren als Pfarrer der Stadtkirche hat Bernhard Richter sich vielfach für die Menschen engagiert und enorm viel aufgebaut. Neben den ureigensten Aufgaben eines Pfarrers bei den Gottesdiensten, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und in der Seelsorge ist er als Pfarrer im „Pfarramt Stadtkirche Mitte II“ auch für die Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen und für die Arbeit der Diakonie zuständig gewesen. Seit der Gründung des Krankenpflege- und Diakoniefördervereins 2007 war er dessen Vorsitzender. Er hatte auch die Leitung der Notfallseelsorge. Knapp 20 Jahre lang bis 2019 hat er als Hochschul-Pfarrer viele Tausende Studierende begleitet. Er war Motor der Aalener Tafel „Kocherladen“, des Vereins des Jugend- und Nachbarschaftszentrums Rötenberg, des Freundeskreises für Wohnsitzlose, im regionalen Bündnis für Arbeit und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Er hat den Sozialführerschein mitentwickelt und die Bündnis-Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus“ in Aalen gegründet.

Viele Aktionen im Jahreslauf sind mit Richters Namen verbunden, so die Gottesdienste im Grünen, die Mahnwache auf dem Marktplatz am internationalen Tag gegen Rassismus und am Antikriegstag, das Mitmachkonzert zum Weltkindertag, der Pilgerweg aufs Aalbäumle, der „Urlaub ohne Koffer“ auf der Kolpinghütte, um nur einige zu nennen.

Sehr wichtig ist Pfarrer Richter die Ökumene, was zum Beispiel in den jährlichen Einschulungsfeiern, der Bibelwoche und dem Empfang des Friedenslichts auf Gleis Eins am Bahnhof zum Ausdruck gekommen ist, aber auch in bisher fünf ökumenischen Kirchentagen in Aalen.

Im Einklang mit seiner Berufung als Pfarrer engagiert sich Bernhard Richter auch politisch. Seit Ende 1999 sitzt er für die SPD im Kreistag. er ist Sprecher der Ausschüsse für Soziales und Gesundheit sowie des Jugendhilfeausschusses. Und hier sagt er einmal nicht: „Ich höre auf.“ Wenn am 9. Juni 2024 ein neuer Kreistag gewählt wird, schließt er nicht aus, wieder zu kandidieren. In diesem gesamtgesellschaftlichen Klima sei es wichtig, „den Randgruppen eine Stimme zu geben“. Da ist er wieder, der Pfarrer mit Herz.

Die Verabschiedung beginnt mit einem festlichen Gottesdienst am Sonntag um 15 Uhr unter Mitwirkung der Aalener Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und des Posaunenchors unter der Leitung von Wolfgang Böttiger. Pfarrer Bernhard Richter wird die Predigt halten, Dekan Ralf Drescher seine Entpflichtung vornehmen. Im Anschluss daran findet ein Stehempfang im evangelischen Gemeindehaus statt. Dort wird es Grußworte und Darbietungen geben. Durch das Programm führt Thomas Hiesinger. Die evangelische Kirchengemeinde weist darauf hin, dass es auch Sitzplätze geben wird.