Benefizkonzert für Antakya geht ans Herz

Es ist ein Abend der großen Gefühle gewesen - nicht nur auf der Bühne. In der Reihe „Forum Junge Künstler“ beeindruckte ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Aalens Partnerstadt Antakya. Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr ging auch die zweite Ausgabe ans Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer in der allerdings nicht zur Gänze gefüllten Aalener Stadthalle.

Denn im Zuschauerraum saßen nicht nur Freunde klassischer Musik, sondern viele mehr oder weniger Betroffene. Viele der Besucherinnen und Besucher haben Freunde, Bekannte, ja sogar Verwandte in der vom Erdbebenopfer am stärksten betroffenen Provinz Hatay, in der auch Aalens Partnerstadt Antakya liegt. Dort, vor ziemlich genau einem Jahr, am 6. Februar 2023, spielte sich Schreckliches ab, dessen Nachwirkungen bis heute zu spüren sind. „Wenn wir singen, hört uns jeder. Wenn wir seufzen, hört uns keiner“, zitierte Moderatorin Susanna De Secondi ein türkisches Sprichwort und fügte an: „Die Musiker auf der Bühne lassen heute ihre Instrumente singen für diejenigen, deren Seufzer wir nicht hören.“

Zunächst gab es aber zwei krankheitsbedingte Änderungen: Der Schirmherr, Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting, stand erkrankt für ein Grußwort nicht zur Verfügung, seine Maxime für diese Veranstaltung ließ sich aber im Programmheft nachlesen: „Das Gute mit dem Schönen verbinden!“ Besser lässt sich der Abend nicht umschreiben. Für ihn sprang Roland Hamm im Namen des Aalener Städtepartnerschaftsvereins ein. Gut 50.000 Todesopfer, nach vorsichtigen Schätzungen, habe das Erdbeben mit EPI-Zentrum nahe Antakya gefordert. 90 Prozent alles Häuser wurden dabei zerstört, 100.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. „Für diese Menschen hat Aalen eine gigantische Hilfsaktion auf die Beine gestellt“, so Hamm.

Und auch auf der Bühne gab es einen Wechsel. Für den Cellisten Lukas Barmann sprang der gebürtige Heidenheimer Michael Bosch von den Nürnberger Symphonikern ein. Er fügte sich nahtlos ein in ein Quintett, bestehend aus ihm, den Pianistinnen Melis Ertürk und Türkü Su Filan Özkaya (beide haben Verwandtschaft im Raum Antakya), der aus Aalen stammenden jungen Violinistin Aylin Köybasi und Sisi Totiauri am Violoncello.

Für den vom Verein „Neurochirurgische Hilfe Indien“ organisierten Abend hatte das Ensemble ein buntes und anspruchsvolles Programm - von Ravel bis Piazolla - ausgewählt, bei dem - in unterschiedlichsten Besetzungen - jeder sein Können präsentieren durfte. Heraus stachen dabei das Klavierquartett No. 3, op. 60 von Johannes Brahms, bei dem vor allem die junge Pianistin Melis Ertürk überzeugte, und eine Komposition des 1970 geborenen Fazîl Say, der Tochter und Stück denselben Namen gab: „Kumru“, also Taube. Und eine solche, den Frieden symbolisierende Taube, die wünscht man sich derzeit nicht nur für die Erdbebenopfer in Hatay, sondern auch für andere Regionen dieser Welt.

Infos zum Verein „Neurochirurgische Hilfe Indien“ gibt’s unter www.neuro-hilfe-indien.de