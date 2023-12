Über eine Spende in Höhe von 500 Euro hat sich der Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg gefreut. Diese Summe kam beim Yakessen im Brauereingasthof Lamm in Untergröningen zusammen. An diesem Abend konnten zahlreiche Gäste Gerichte rund ums Yak genießen und erhielten Informationen über die Arbeit des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg sowie über Projekte wie das Bildungszentrum im Dhading oder die Hilfsaktionen bezüglich des Erbebens vor Ort. Das Yakfleisch lieferte der Biolandhof Moll in Bühlerzell.