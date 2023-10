50 bis 60 Flüchtlinge, überwiegend aus der Ukraine, werden in der ehemaligen Musikschule in der Aalener Hegelstraße untergebracht. Am Donnerstagabend hat der Gemeindrat grünes Licht für die Vermietung an das Landratsamt bis 31. Dezember 2025 mit einer Verlängerungsoption bis maximal 31. Dezember 2026 gegeben – bei einer Gegenstimme der AfD

(Foto: Thomas Siedler )