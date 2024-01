Beim Theaterring: Büchners „Woyzeck“ als Opernspiel

Was treibt einen Menschen in die Gewalt? Wie viel kann ein Mensch aushalten? Georg Büchner kommt in seinem Dramenfragment „Woyzeck“ zu dem Schluss: „Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.“ Eine gemeinsame Inszenierung als Opernspiel des Theater der Stadt Aalen und der Heidenheimer Opernfestspiele ist am Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Aalen zu sehen. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Theaterring.

Woyzeck gilt als erstes Sozialdrama der deutschen Literaturgeschichte, das die negativen Folgen der Industrialisierung beleuchtet. Büchner untersucht am „Subjekt Woyzeck“, wie sehr das Individuum von gesellschaftlichen Bedingungen abhängt. Er geht der Frage nach, wie frei sie in ihrer Entwicklung sind, oder ob ihr Schicksal durch äußere Umstände bereits schicksalhaft determiniert ist.

Eine Fragestellung, die brandaktuell ist. Das Theater der Stadt Aalen und die Opernfestspiele Heidenheim wählten das Stück daher für eine Kooperation aus und schufen mit ihrer Interpretation eine spannende Mischung aus Oper und Theater.

Im Rahmen der 26. Baden-Württembergischen Theatertage wurde das Drama, am 26. Mai 2023 in Aalen uraufgeführt. Der Theaterring Aalen bietet nun noch einmal die Möglichkeit, sich Georg Büchners Werk zu nähern.