Dass Politiker, und wenn sie auch nur in Städten und Kommunen und nicht auf Bundesebene tätig sind, mit stehenden Ovationen bedacht werden, ist äußerst selten. Karl-Heinz Ehrmann hat dies geschafft - und zwar nach seinem letzten „Adieu“. An diesem Freitag ist Aalens Bürgermeister nach acht Jahren Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Veranstaltungsraum im Kulturbahnhof war gut besucht, viele langjährige Mitstreiter, aber auch Freunde und Familie, sind an diesem Abend anwesend gewesen.

Partnerin und die beiden Söhne sind bei der Ehrung dabei

Gekommen war Ehrmann an diesem besonderen Abend nicht alleine, unter anderem Partnerin Ute Zoll und seine beiden Söhne Lukas und Daniel samt Partnerinnen waren in den Kulturbahnhof gekommen. Am 31. Januar endet die Amtszeit Ehrmanns offiziell, doch es schwang bereits an diesem Abend durchaus Wehmut mit. Ehrmann vergaß in seiner Rede auch nicht Oberbürgermeister Frederick Brütting, mit dem er in den gut zwei Jahren sehr gut zusammengearbeitet habe. An ihn gewandt, sagte Ehrmann: „Es tut einfach gut, lieber Frederick, dass sich der normale Menschenverstand Platz greift.“

Wenn Ehrmann spricht, wird es ruhig im Saal

Als nach all den guten Wünschen seitens der Stadt und der Kollegen endlich Ehrmann selbst an der Reihe war, wurde es ruhig im Saal. Ehrmann bedankte sich bei all denjenigen, die ihn über die Jahre hinweg begleitet und unterstützt hatten, entschuldigte sich für eventuell aufgekommene Verletzungen seinerseits und verzieh denjenigen, die ihn einmal verletzt hatten. Mitten in seiner Rede dann aber holte er seine Partnerin, Ute Zoll, auf die Bühne. Es brauchte nicht vieler Worte, diese aber waren nicht weniger bedeutend. Man habe sich immer wieder gegenseitig gestärkt: „Das hat gutgetan, auch in schwierigen Zeiten.“ Er küsste sie leidenschaftlich und sagte nochmals leise „Danke“, begleitet vom Klatschen, dem man eine gewisse Rührung unterstellen konnte. Eine schöne Szene.

Bürgerliche Nähe: Mit Menschen, für Menschen

Die Stadtteile seien für Ehrmann stets wichtige Sozialräume gewesen, „sie geben den Einwohnern Halt und vermitteln Heimat“, blickte Ehrmann noch einmal zurück auf einige Vorhaben, die er sich zu Amtsantritt vorgenommen hatte. „Bürgerliche Nähe heißt für mich: Mit Menschen, für Menschen arbeiten“, zitierte er aus seiner damaligen Rede. Er sei „Verwaltungsbürgermeister mit Leib und Seele“, sagte er. „Eine Organisation, dann auch noch in der Größe der Stadtverwaltung Aalens, ist ein mehrdimensionaler Organismus, der viele Abhängigkeiten seiner Gliedmaßen aufweist. Deswegen betrachte ich die Dinge nicht nur fachspezifisch, sondern systemisch“, so Ehrmann. Mit rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seinem Dezernat hat er in den vergangenen acht Jahren zusammen gearbeitet. „Nicht ich alleine habe diese Erfolge und Ergebnisse erzielt. Das war immer eine Gemeinschaftsleistung“, sagte Ehrmann. Dennoch sei er stolz, was man in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt habe, wies aber auch darauf hin: „Eine Stadt ist nie fertig.“ Eine charmante Überleitung zu seinem Nachfolger, Bernd Schwarzendorfer, dem er eine „glückliche Hand und viel Kreativität“ wünschte.

Stéphanie Richar möchte sich auch noch verabschieden

Ehrmann war schon im Begriff, auf die Bühne zu gehen, da grätschte Stéphanie Rischar dazwischen, die Leiterin des Recht- und Ordnungsamts. Sie wollte, als kleine Überraschung, ebenfalls noch einige nette Abschiedsworte sprechen.

Intendant Tonio Kleinknecht als Gastgeber leitete nach kurzer Begrüßung an Ella Elia Anschein über. Ein eigens für Ehrmann kreierter Poetry-Slam hat in den Abend geführt. Das passende Thema: Kunst und Ordnung, paradox erscheinend und doch irgendwie ein treffender Titel für eine Stadt beziehungsweise das Leben in einer solchen. Wie Theodor Adorno es einmal sagte: Die Aufgabe von Kunst sei es, Chaos in Ordnung zu bringen, so Anschein weiter. Herrlich widersprüchlich und direkt an Ehrmann gewandt: „Wie war das wohl für Sie, Ordnungsdezernent und gleichzeitig verantwortlich für das Theater zu sein“, wird der Bogen schließlich geschlossen. Neben Rischar fanden noch Nadine Patzelt im Namen des Aalener Gemeinderats sowie der Personalratsvorsitzende Wolfgang Krauß würdigende Worte für den scheidenden Bürgermeister.

Ansehen, Respekt und Erfolg in acht Jahren erlangt

Eine Menge „Ansehen und Respekt“ habe sich Ehrmann in diesen acht Jahren verdient, lobte Aalens Bürgermeister Frederick Brütting, der eine fast halbstündige Laudatio auf den scheidenden Bürgermeister hielt. Wenn auch aus dem Hohenlohe-Kreis stammend, wohin es ihn nun im Ruhestand zurückzieht, so gehöre Ehrmann doch einfach zu Aalen mit dazu, so Brütting weiter. Der Oberbürgermeister, der selbst nur gut zwei Jahre mit Ehrmann zusammengearbeitet hat, hielt fest, dass die Wahl 2016 eine gute für Aalen gewesen sei.

Aus dem „Baure-Bua“ ist was G´scheits worre

Ehrmann blickte ebenfalls stolz zurück: „Zufriedenheit und Stolz erfüllen mich im Rückblick. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass mir als Hohenloher Baure-Bua Chancen gegeben worden sind, die ich nutzen konnte - und was G´scheits daraus worre isch. Adieu Aalen.“ Auch Aalen sagte dankend: Adieu und: Glück auf.