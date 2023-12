„Menschen mit Behinderung sind überproportional bei Katastrophen betroffen.“ Diese Aussage machte ein Film über die Ahrtalflut deutlich, bei der in einem Wohnheim für Behinderte zwölf Menschen ums Leben kamen, und der im Rahmen der Veranstaltung „Film & Gespräch: Rette sich wer kann!?“ am 13. Dezember in Stuttgart gezeigt wurde.

Landesregierung organisiert Veranstaltung

Organisiert hatten den Termin die Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Simone Fischer, und der DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Die Leiterin des Resilienzzentrums Ostalbkreis, Petra Weber, und Koordinatorin Sabrina Günther konnten sich ein eindrückliches Bild davon machen, dass die Belange von Menschen mit Behinderung in der Katastrophenvorsorge dringend konkreter berücksichtigt werden müssen.

Diskussionen mit Innenminister Thomas Strobl

In einer Diskussionsrunde informierte Innenminister Thomas Strobl darüber, dass Baden-Württemberg im nächsten Jahr als erstes Bundesland eine internationale Übung des EU-Katastrophenschutzes durchführen und dabei einen besonderen Blick auf Menschen mit Beeinträchtigungen richten wird. Inklusiver Katastrophenschutz sei besonders wichtig. Fischer nahm dieses Angebot gerne an und sah sich in ihrer Aussage bestätigt: „Jeder Mensch muss sich darauf verlassen können, dass er in Notsituationen eine gleichberechtigte Versorgung bekommt.“ Im anschließenden persönlichen Austausch mit Innenminister Strobl und Simone Fischer konnten die Mitarbeiterinnen des Resilienzzentrums darlegen, dass die Arbeit des Resilienzzentrums Ostalbkreis die besonders vulnerable Gruppe der Menschen mit Behinderung im Laufe des Förderzeitraums in den Fokus nehmen wird. Hier wird das Resilienzzentrum in Zusammenarbeit mit den zuständigen Verantwortlichen zukünftig konkrete Konzepte und Maßnahmen erarbeiten. So wurde ein erstes Gespräch mit der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung für eine Kooperation geführt. Außerdem wird ein zusätzliches Augenmerk darauf gelegt, dass Angebote und Maßnahmen des Resilienzzentrums an die Bedarfe angepasst werden und barrierefrei zugänglich sind.