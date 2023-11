Unter dem Motto „Alles erleuchtet!“ feiern das explorhino, das Limesmuseum und erstmals mit dabei das Besucherbergwerk Tiefer Stollen eine „Nacht im Museum“. Am Samstag, 18. November, bleiben im explorhino, im Limesmuseum und im Schaubergwerk Tiefer Stollen in Wasseralfingen die Lichter länger an ‐ Besucher sind bis 23 Uhr eingeladen zu spannenden Mitmachprogrammen, besonderen Führungen und vielen Showacts. Erstmals mit dabei ist in diesem Jahr das Besucherbergwerk Tiefer Stollen, wofür extra ein Bus-transfer eingerichtet wird.

explorhino: Im explorhino treffen Physik und Wissenschaft auf die Welt der Illusion. In einer spektakulären Wissenschaftsshow verschwinden Gegenstände, wird Unsichtbares sichtbar und ein Farbspektakel entzündet. Das explorhino-Team erklärt in jeweils nur zwei Minuten an ausgewählten Exponaten physikalische Phänomene. Als Kooperationspartner bietet die Hochschule Aalen im „explorhino Science Center“ Einblicke in die aktuelle Forschung rund um Lasertechnik, Kamerasysteme und Mikroskopie. Wer Forschung hautnah erleben möchte, kann an einer nächtlichen Laborführung im Schein einer Taschenlampe an der Hochschule teilnehmen.

Limesmuseum: Das antike Rom reicht bis ins heutige Aalen. Schulklassen der regionalen Bildungspartnerschulen führen das szenische Spiel „der verlorene Rekrut“ auf. Mit welchem Erfindungsreichtum im römischen Reich Feuer gemacht, Feuerglut zum Schmieden genutzt und Öllämpchen hergestellt wurden, zeigen Vorführungen des museumspädagogischen Teams des Museums. Im Außengelände ist eine Feuershow geboten. Zum Schutz vor Gefahren in der Nacht gab es im alten Rom Schutzamulette, und wer es sich leisten konnte, legte eine Kette aus Bernstein um. Dieser gilt als Stein des Lichts und wurde schon in der Antike gern zu Schmuck verarbeitet.

Besucherbergwerk Tiefer Stollen: Für die „Nacht im Museum“ erwacht das Besucherbergwerk aus dem Winterschlaf. Es werden Führungen zwischen 18 und 22 Uhr angeboten. Wer eines der begrenzten Tickets ergattern kann, darf sein Glück bei einer Schnitzeljagd unter der Erde ein weiteres Mal herausfordern. Unter den Teilnehmenden mit richtiger Lösung werden fünf „Gruben-Frösche“ (Grubenlampen) verlost. Am illuminierten Bergwerkseingang wartet eine Schatzsuche für Kinder.

Busshuttle, Parken, Gastro: Das explorhino und das Limesmuseum sind gut fußläufig erreichbar, aber es verkehrt auch wieder der Oldtimer-Bus „Sonja“ zwischen den Museen. Ein weiterer Shuttlebus pendelt zwischen dem explorhino (Haltestelle Hochschule/explorhino), dem Limesmuseum (Haltestelle Silcherstraße) und dem Besucherbergwerk im halbstündigen Takt. Wenige Parkplätze stehen am Berliner Platz vor der Stadthalle, am Sankt Johann Friedhof, beim explorhino, am Parkplatz Heimatwinkel und am Tiefen Stollen zur Verfügung. Für Stärkung zwischendurch ist an allen drei Standorten gesorgt.

Karten und Infos: www.explorhino.de, www.limesmuseum.de und www.bergwerk-aalen.de