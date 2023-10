Behördengänge digital erledigen

Das Digitalisierungs-Team um Angela Brunnhuber und die Internet-Beauftragte Birgit Wiedmann arbeiten in verschiedenen Bereichen bei der Landkreisverwaltung. Sie alle verbindet das gemeinsame Ziel, den Online-Service für die Bürger voranzubringen und so viele Dienstleistungen wie möglich digital und medienbruchfrei anzubieten.

„Angesichts zunehmendem Fachkräftemangel mit gleichzeitig immer mehr Verwaltungsaufgaben sehen wir großes Potenzial in der Digitalisierung unserer Verwaltungsdienstleistungen“, betont Landrat Joachim Bläse. „Allerdings sind Vorbereitung und Umsetzung von neuen Strukturen und Prozessen oftmals sehr komplex. Denn ein bislang in Papierform abgewickeltes Antragsverfahren kann nicht einfach eins zu eins in einen Online-Prozess umgemünzt werden.“

Hinzu kommen neben einer unglaublichen Vielzahl von bundesweit parallel entwickelten Online-Anträgen zusätzliche Herausforderungen wie fehlende Schnittstellen, sodass die Übernahme der Antragsdaten in ein Fachverfahren nicht ohne weiteres möglich ist. Dies sind nur zwei von mehreren Punkten, die mit dazu beigetragen haben, dass die Verwaltungsdigitalisierung bundesweit nicht so vorankam, wie es ursprünglich das seit 2017 geltende Onlinezugangsgesetz, kurz OZG, vorsah. Bis Ende des Jahres 2022 ‐ so die ehrgeizige Vorgabe ‐ hätten knapp 600 Verwaltungsleistungen digitalisiert sein sollen. Möglich sollte dies unter anderem ein gemeinsamer Portalverbund von Bund und Ländern machen. Komplett umgesetzt werden konnte dieses Mammutvorhaben bislang bekanntlich nicht. Deshalb hat die Bundesregierung nun mit dem OZG-Änderungsgesetz, welches Anfang 2024 in Kraft treten soll, ein modifiziertes Eckpunkteprogramm zur effektiven Digitalisierung der Verwaltung gestartet. Hier werden die weiteren Weichen für die digitale Infrastruktur gestellt.

Welche Chancen und Potenziale etwa KI-Anwendungen bieten, zeigt eindrücklich die Digitalisierungsstrategie im Gesundheitsamt der Landkreisverwaltung. Zentrale Elemente sind hier die Bewältigung des Fachkräfte- und vor allem des Ärztemangels und die gesteigerten Anforderungen an den Datenschutz. Um für Infektionswellen wie die jährliche Grippewelle besser gerüstet zu sein, wurde die Erfassung von Infektionsmeldungen beim Gesundheitsamt inzwischen automatisiert. Die dahinterstehende Technik wird als „Robotic Process Automation (RPA)“ bezeichnet. „Wir sind eines der ersten Gesundheitsämter im Land, die KI einsetzen“, so der Landrat. „Damit sind wir in der Lage, pro Arbeitstag bis zu 1000 Infektionsmeldungen automatisiert zu erfassen, wobei diese Zahl im Bedarfsfall kurzfristig weiter gesteigert werden kann. Für die Beschäftigten des Gesundheitsamts verbleibt somit wesentlich mehr Zeit für die eigentliche Fallanalyse und für andere Aufgaben, auch vor dem Hintergrund, dass im Winterhalbjahr wieder mit mehr Corona-Fällen, der jährlichen Grippewelle und dem neu meldepflichtigen RS-Virus zu rechnen ist.“