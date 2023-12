Gerüchte gibt es viele. Kaum hat der Regionalligist VfR Aalen sich von Tobias Cramer getrennt, schon kursieren diverse Nachfolgekandidaten. Neben Martin Braun (ehemals Balingen) und Ramon Gehrmann hält sich hartnäckig ein ganz besonderer Name: Robert Lechleiter. Unbestrittene Legende des VfR, eine echte Tormaschine oder eben einfach der Torminator. Doch die Verdienste auf dem Feld sind nicht gefragt. Es geht um fachliche Dinge und um die Frage, kann der mögliche neue Mann an der Seitenlinie den VfR vor dem Absturz in die Oberliga bewahren?

Lechleiter ein Schützling von Grüttner

43 Jahre alt und im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist der gebürtige Rosenheimer aktuell ohne Anstellung. Seit seinem Ende als U19-Trainer in Unterhaching (Juni 2022) wartet der ehemalige Stürmer, der unter anderem auch für 24 Spiele einem gewissen Sandro Wagner bei Unterhaching assistierte, auf eine neue Aufgabe. Der VfR ist bekanntlich auf Trainersuche und Lechleiter wird zudem von der Agentur MGSC beraten. Bei dieser zieht ein gewisser Marco Grüttner seine Strippen. Seit einiger Zeit ist der ehemalige Profi Berater in sportlichen Belangen beim VfR Aalen und damit auch in der Trainerfindungskommission.

Für ihn ist diese Konstellation kein Problem. Er entscheide schließlich nicht allein über den kommenden Trainer des VfR Aalen. „Da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Wir sammeln momentan die Bewerbungen. Der VfR Aalen ist als Traditionsverein und trotz des Tabellenstands weiter für viele Trainer interessant“, sagt Grüttner, möchte aber keine Namen kommentieren: „Wir werden sicherlich keinen Schnellschuss machen, aber die Trainerposition hat Priorität Nummer eins.“ Bis Weihnachten soll der neue Trainer gefunden sein.

Neuzugänge sind möglich

Mögliche Neuzugänge sind zudem nicht gänzlich ausgeschlossen. „Wir werden die Augen offen halten.“ Allerdings setzt der Verein weiter auf eine schnelle Genesung von Steffen Kienle, der pünktlich zum Trainingsauftakt wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren soll. „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie es kann“, schiebt der externe sportliche Berater des VfR nach. Heißt: Man erhofft sich in den Gremien, dass der „neue Impuls“ durch den Trainerwechsel reicht, um die Mannschaft wieder in Spur zu bekommen. „Wir waren auf einem guten Weg und sind irgendwie von diesem abgekommen“, sagt Grüttner, der von fünf Absteigern in die Oberliga ausgeht.