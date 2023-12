Bauwerk-4 spendet an die Lebenshilfe Aalen

Die Firma Bauwerk-4 spendet auch in diesem Jahr an gemeinnützige Organisationen. Die Mitarbeiter durften Vorschläge in einen Lostopf werfen und es wurden drei Lose gezogen, worunter auch die Lebenshilfe Aalen war. Der Spendenbetrag von 1500 Euro wurde von Dominik Feil als Ideengeber und Glücksbringer und Andreas Gauger, Geschäftsführung der Bauwerk-4 GmbH & Co. KG an Daniela Pfender von der Lebenshilfe Aalen überreicht, teilt die Pressestelle der Lebenshilfe mit.

Diese Spende ermöglicht, die Qualität der Einrichtungen der Lebenshilfe Aalen immer weiter zu entwickeln und auch den Kindern und Menschen mit und ohne Behinderung besonderes Material zur Verfügung zu stellen. In einem Gespräch bei der Spendenübergabe wurden bereits einige konkrete Ideen genannt, wo die Spende eingesetzt werden soll.