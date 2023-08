Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen nehmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen weitere Maßnahmen vor, um die Verkehrsinfrastruktur in Aalen weiter zu optimieren. Folgende Projekte sind in den kommenden Monaten geplant:

Maßnahmen in Aalen:

Wegen der Arbeiten zum Fußgängersteg und der Platzgestaltung kommt es im Bereich der Bahnhofszufahrt noch bis Ende August zu Behinderungen.

In der Ziegelstraße muss bis Anfang September mit Behinderungen am Fahrbahnrand gerechnet werden. Grund sind Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Wohnen am Tannenwäldle“.

Im Zuge von Bauarbeiten am ehemaligen Spielzeug Wanner und einem weiteren Gebäude kommt es in der Roßstraße wegen zwei Baukränen bis Ende des Jahres zu Behinderungen.

Wegen des Baus eines Mehrfamilienhauses kann es an der Kreuzung Hegelstraße/Schellingstraße durch die Baustellenausfahrt dort noch bis Ende August zu Behinderungen am Fahrbahnrand kommen.

Die Hopfenstraße ist zwischen der Schleifbrückenstraße und der Heinrich–Rieger–Straße voll gesperrt. Grund ist der Bau eines Mehrfamilienhauses. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis 15. August. Eine Umleitung für alle Verkehrsteilnehmer ist eingerichtet.

Im Bereich der Hirschbach- und der Düsseldorfer Straße wird bis Ende August auf Höhe des Geschwister–Scholl–Platzes der Gehweg saniert. Der Weg ist deshalb gesperrt und kann nicht benutzt werden. Eine Umleitung für den Fuß– und Radverkehr ist ausgeschildert.

An der Ecke Galgenberg– / Hirschbachstraße wird ein neuer Kreisverkehr gebaut. Die Durchfahrt der Baustelle ist aus Richtung Ziegelstraße / Hochbrücke auf einer Spur möglich. Die Gegenrichtung, von der Hirschbachstraße, ist gesperrt. Die Bäckerei Eymann kann angefahren werden. Umleitungen für den motorisierten Verkehr, Radfahrer und Fußgänger sind ausgeschildert. Die voraussichtliche Fertigstellung der Baustelle ist für Anfang Dezember vorgesehen.

In der Eichendorffstraße werden ab dem 21. August Mittelspannungs– und Niederspannungsleitungen, sowie Gas — und Wasserleitungen neu verlegt. Die Eichendorffstraße ist deshalb nur für Anlieger befahrbar. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Für die Herstellung der Hausanschlüsse des Kombibades kann es in der Hirschbachstraße, Höhe Baustelle Kombibad, noch bis 15. August zu Behinderungen am Fahrbahnrand kommen.

Zwischen dem Rathaus und dem Marktbrunnen in der Innenstadt werden bis Mitte August die Fugen des Bodenbelags ausgebessert. Die Fugen werden ausgeblasen, gereinigt und neu verfüllt. Die betreffenden Bereiche sind jeweils mit Bauschutzzäunen abgegrenzt.

Maßnahmen in Wasseralfingen:

Wegen Bauarbeiten an der Karl–Kessler–Schule ist die Hofwiesenstraße im Bereich der Schule voraussichtliche bis zum Ende der Sommerferien am 8. September gesperrt, und zwar von Montag bis Freitag jeweils 7 bis 19 Uhr. Baustellen– und Rettungsfahrzeuge sind davon ausgenommen.

Maßnahmen Unterkochen:

In der Waldhäuser Straße werden im Auftrag der Stadtwerke Aalen ab dem 14. August Versorgungsleitungen verlegt. Die Straße ist deshalb zwischen den Hausnummern 21 und 36 halbseitig gesperrt. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten ist eine Baustellenampel aufgebaut. Das Ende der Bauarbeiten ist für den 1. September vorgesehen. Danach gehen die Arbeiten im angrenzenden Quellenweg weiter. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden, die Zufahrt für Anlieger ist stets gewährleistet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 8. September.

Für Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer muss die Kellersteige ab Einfahrt der Zehntscheuergasse bis zur Einfahrt Behringstraße voraussichtlich bis 30. September komplett gesperrt werden. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr, Radfahrer und Fußgänger ist eingerichtet und ausgeschildert.

Maßnahmen in Waldhausen

In der Kapfenburgstraße werden bis November der Kanal– und die Versorgungsleitungen erneuert. Dies betrifft den Abschnitt von der Kreuzung Simmisweiler Straße bis zur Kreuzung Hochmeisterstrasse. Es kann zu Behinderungen kommen.