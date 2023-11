Bargau empfängt Waldhausen ‐ Neresheim trifft auf Weilimdorf

Nach einer erneut disziplinierten Mannschaftsleistung und dem verdienten 2:0-Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen den FC Blaubeuren gastiert der Fußball-Landesligist SV Waldhausen an diesem Sonntag (14.30 Uhr) beim Aufsteiger aus Bargau.

Nachdem sich der 1. FC Germania Bargau vergangene Saison knapp vor der TSG Nattheim die Meisterschaft in der Bezirksliga Ostwürttemberg sicherte, war der Aufstieg und die Rückkehr in die Landesliga nach vier Jahren Abstinenz geglückt. Am vergangenen Wochenende sicherte sich das Team von Trainer Manuel Doll durch einen 2:1 Auswärtserfolg beim Mitaufsteiger MTV Stuttgart den ersten Saisonsieg.

Bereits eine Woche zuvor zeigte das Team aus dem Gmünder Teilort beim 0:0 gegen den TSV Bad Boll eine defensiv stabile Leistung und setzte offensiv durch den Neuzugang und Ex-Waldhäuser Alexander Bechthold immer wieder Nadelstiche gegen den Aufstiegsaspiranten. Nach dem Aufstieg setzten die Bargauer auf Kontinuität, weshalb nur wenige Spieler den Verein verließen und punktuell nach Verstärkungen gesucht wurde. Im Mittelfeld konnte man den Ober- und Verbandsligaerfahrenen Marius Nuding vom TV Straßdorf dazugewinnen. Trotz der derzeitigen Tabellensituation ist sich Waldhausen absolut bewusst, wie schwer es wird, in Bargau Punkte zu holen. Dementsprechend hoch motiviert und konzentriert arbeitet das Team von Trainer Jens Rohsgoderer in dieser Trainingswoche, um erneut den maximalen Erfolg im kommenden Spiel zu erreichen.

Bislang sind die Schwarz-Gelben durch drei Siege und drei Unentschieden auswärts noch ungeschlagen, wodurch man in der Fremde bereits zwölf Zähler holte. Mit dieser Serie und der nötigen Konzentration geht der SV Waldhausen am Sonntag in das drittletzte Spiel der Hinrunde, um auch dort erfolgreich zu sein.

Endlich belohnen heißt in Neresheim die Devise

Pünktlich zum Faschingsstart 11. November um 14.30 Uhr gastiert die Mannschaft der Stunde in der Bierschneider Arena des Landesligisten SV Neresheim. Der TSV Weilimdorf hat in den vergangenen Spielen ordentlich aufhorchen lassen.

In den vergangenen Spielen holte der TSV zwölf Punkte und erzielte 20 Toren. Die Klosterstädter haben dagegen in der Vorwoche unglücklich in Waldstetten mit 0:1 verloren. Dennoch hat Neresheim aber ein gutes Spiel abgeliefert. Jetzt gilt es zu Hause alles zu aktivieren, damit die Punkte in Neresheim bleiben. Bei einem Sieg könnten die Klosterstädter weiter nach Oben klettern. „Am Samstag kommt mit Weilimdorf eine spielstarke Mannschaft, die immer besser in Fahrt kommt. Auch meine Mannschaft hat trotz Niederlage in Waldstetten ein klasse Spiel abgeliefert. Es wird jetzt endlich mal Zeit, dass wir unsere 100 prozentigen Torchancen auch nutzen. Das ist momentan unser größtes Problem. Dazu sind wir personell arg angeschlagen“, sagt SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer vor der Partie.