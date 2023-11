Bäume werden gestutzt: Anwohner der Bischof-Fischer-Straße müssen umparken

Anwohner in der Bischof-Fischer-Straße mussten am Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe aufstehen und ab 7 Uhr morgens ihre Autos umparken. Der Grund waren Rückschnittmaßnahmen der Bäume an den Straßenrändern, die zwei Mitarbeiter der Stadt Aalen via Hebebühne in Angriff nahmen.

„Wo parken?“ Das fragten sich einige Anwohner, als sie bereits am Mittwoch vergangener Woche das Schild mit „Parken verboten“ gesehen haben. Für die meisten, die berufstätig sind, war das allerdings kein Problem, andere stellten ihr Fahrzeug am Eichamt oder vor der Spiel & Theaterwerkstatt Ostalb ab. Der Grund für das Parkverbot waren Schnittarbeiten an den Bäumen entlang der Straße, teilt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit. Diese sind am Montagmorgen sehr zügig über die Bühne gegangen. Betroffen gewesen war die Seite von der Friedhofstraße entlang der Bischof-Fischer-Straße bis zur Einmündung in die Gartenstraße.

Am Dienstagmorgen werden auf der anderen Seite, also von der Gartenstraße Richtung Friedhofstraße die Bäume gestutzt. In diesem Zug soll laut den städtischen Mitarbeitern auch der hohe Baum zwischen dem Mehrfamilienhaus an der Aal und dem ehemaligen vietnamesischen Restaurant „Halong“ in Form gebracht werden. Dieser wurde laut Erinnerung der Anwohner vor rund 20 Jahren neu gepflanzt, als in dessen Vorgänger der Blitz eingeschlagen hat und dieser Gott sei Dank nicht auf die umliegenden Häuser gefallen ist.