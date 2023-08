Bäckerei Eymann schließt ihre Filiale im Penny

Zwölf Jahre lang hat Semi Askar die Eymann–Filiale im Penny betrieben. Schweren Herzens und zum großen Bedauern vieler Kunden hat sich der 53–Jährige nun entschlossen, den Standort in der Bischof–Fischer–Straße 73 aufzugeben und sich ganz auf sein Hauptgeschäft in der Alten Heidenheimer Straße 12 zu konzentrieren. Die Filiale im Penny wird die Virngrundbäckerei aus Ellwangen übernehmen.

Die Gründe, die Semi Askar zur Aufgabe seiner Filiale bewegt haben, seien vielschichtig. Neben stetig steigenden bürokratischen Belastungen wie etwa der schriftlichen Dokumentation der Arbeitszeiten, der Kühltemperatur, der Reinigungskontrolle und der Überwachung der Lieferketten, die den Arbeitsalltag erschwerten und viel Zeit, Nerven und Geld kosteten, machten ihm wie auch seine Kollegen der zunehmende Fachkräftemangel Probleme, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Es fehlten sowohl Auszubildende im Bäckerhandwerk als auch als Fachverkäufer. „Und wenn ich eine Verkäuferin einstelle, die nicht vom Fach ist, kostet das viel Zeit und Geld diese auszubilden“, sagt Askar. Obendrauf würden die steigenden Energiekosten kommen.

Der 53–Jährige möchte sich jetzt voll und ganz seiner Eymann–Bäckerei in der Alten Heidenheimer Straße widmen, in der er 1988 eine Lehre als Bäcker begann und die er zehn Jahre später nach erfolgreichem Abschluss an der Meisterschule übernommen hat. Unterstützt wird er bereits jetzt schon und in der in Zukunft von seiner Tochter Tuna, die nach ihrer Ausbildung in der Wasseralfinger Bäckerei Angstenberger die Bäckerakademie in Weinheim besucht und mit dem Meistertitel erfolgreich abgeschlossen hat. Im Winter mache sie obendrauf noch ihren Betriebswirt bei der Handwerkskammer in Ulm.

Schwer zu schaffen machten dem 53–Jährigen am Standort in der Alten Heidenheimer Straße die Arbeiten für den Kreisverkehr, der die Verkehrssituation an der Einmündung der Galgenberg– in die Hirschbachstraße entschärfen soll. „Die Baustelle ist die reinste Katastrophe, beschränkt die Zufahrt zu uns und hält viele unserer Kunden von einem Besuch der Bäckerei ab“, sagt Askar, der bereits eineinhalb Jahre wegen des Umbaus der Hochbrücke Umsatzverluste habe hinnehmen müssen. Nächste Woche werde direkt vor dem Eingang seine Geschäfts gegraben, sodass er befürchtet, dass die Kunden gar nicht mehr kommen. Deshalb habe er beschlossen, vom 7. bis 19. August Betriebsurlaub zu machen, in der Hoffnung, dass die Situation danach besser wird und der Kreisel auch wirklich bis Weihnachten fertiggestellt ist. Mit Blick auf die Filiale im Penny, die die Virngrunbäckerei aus Ellwangen übernimmt, möchte er sich bei seinen treuen Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartner bedanken.