Fußball ist bekanntlich der beliebteste Sport in Deutschland. Über sieben Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind dabei selbst aktiv. Doch gerade im älteren Jugendbereich, der B- und A-Jugend, sprechen die Zahlen eine andere Sprache.Der Württembergische Fußballverband hat die Entwicklung seit 1994 erfasst.

Mannschaftszahlen in der A- und B-Jugend gehen deutlich zurück

Die meisten A-Jugendmannschaften gab es in der Saison 1999/2000. Mit 782 Mannschaften wurde der Höhepunkt erreicht. Seitdem geht es steil bergab. Während es 2008/2009 noch 750 waren, sind es in der aktuellen Saison nur noch 492. Ähnlich, aber nicht ganz so steil im Sinkflug, sieht es in der B-Jugend aus. 2007/2008 wurde mit 901 Mannschaften im Verbreitungsgebiet des Württembergischen Fußballverbands der Höhepunkt erreicht.

Die Pandemie war ein großer Einschnitt in das Vereinsleben. Danach hatten dann viele keine Lust mehr, Fußball zu spielen. Jakob Waibel

Danach ging es stetig bergab. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie waren es 630. Erfreulich ist aber die Tatsache, dass der Tiefpunkt wohl erreicht wurde. Die Zahl der Mannschaften steigen langsam wieder an. In der aktuellen Saison sind es 652.

Pandemie war ein großer Einschnitt ins Vereinsleben

Der 16-jährige Jakob Waibel spielt aktuell in der B-Jugend der SGM FC Durlangen/Juniorteam Gmünd-Staufen. Wie er berichtet, sei die Zahl der Fußball spielenden Kindern und Jugendlichen rapide zurückgegangen. „Die Pandemie war ein großer Einschnitt in das Vereinsleben. Danach hatten dann viele keine Lust mehr, Fußball zu spielen.“ Wie Jakob Waibel weiter ausführt, bestehe seine Spielgemeinschaft aus fünf Gemeinden und zwei Jahrgängen in einer Mannschaft. Die Trainingsbeteiligung schwanke zwischen acht und 14 Spielern. „Manchmal kommt es auch vor, dass wir lediglich fünf Spieler sind“, so Jakob Waibel.

Man kann soziale Kontakte auch über Social Media knüpfen und man muss dafür nicht extra ins Training gehen oder gar am Spielbetrieb teilnehmen. Jakob Waibel

Die Folge daraus ist, dass manches Mal Spiele im Verein abgesagt werden müssen, da es keine Ersatzspieler gibt. „Es kommt dann auch vor, dass Spieler aus den jüngeren Jahrgängen hochgeholt werden, das wirkt sich dann entsprechend auf die Leistung der Mannschaft aus.“ Als Grund, dass in seinem Altersbereich immer weniger Fußball gespielt wird, nennt Jakob Waibel die Motivation. „Ich denke, dass es auch an den vielen weiteren Möglichkeiten liegt, die Freizeit zu gestalten. Man kann soziale Kontakte auch über Social Media knüpfen und man muss dafür nicht extra ins Training gehen oder gar am Spielbetrieb teilnehmen.“

Jens-Peter Schuller bereitet der Mädchen- und Frauenfußball Sorgen

Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller kann das bestätigen. „In der A- B-Jugend, dem Unterbau einer aktiven Mannschaft, sind die Zahlen rückläufig. Das hat vielschichtige Gründe. Ein Gesamtrückgang aller Jugendmannschaften ist aber nicht zu erkennen.“

Die Zahl der Mannschaften und Spielerinnen gehen zurück. Jens-Peter-Schuller

Sorgen bereitet Jens-Peter-Schuller der Mädchen- und Frauenfußball. „Dieser startet nicht so durch, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Zahl der Mannschaften und Spielerinnen gehen zurück. Die Folge daraus ist eine längere Fahrtstrecke - und das ist ein Teufelskreis, in den wir kommen.“ Der Bezirksvorsitzende sieht dabei ein gesellschaftliches Problem. „Es sind aber auch die Vereine. Der eine kümmert sich mehr um den Mädchen- und Frauenfußball und der andere weniger.“ Man kann nur hoffen, dass sich die Zahlen bald wieder in die richtige Richtung entwickeln.