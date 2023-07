Die geplante Verkleinerung der Verkaufsfläche des BayWa–Markts im Aal–Carée an der Gartenstraße und die Ansiedlung eines B.O.C.-Fahrradfachmarkts auf der frei werdenden Fläche haben im Gemeinderat noch einmal für Diskussionen gesorgt. Der Rat musste die für dieses Vorhaben notwendige Änderung des bestehenden Bebauungsplans beschließen, was er am Ende bei sieben Gegenstimmen denn auch tat.

Der BayWa Bau– und Gartenmarkt will seine Verkaufsfläche um rund 2400 Quadratmeter verkleinern. Stattdessen soll ein Fahrradfachmarkt des Filialisten B.O.C. in die Immobilie mit einer reinen Verkaufsfläche von 1770 Quadratmetern mit einziehen. Eine Änderung des Bebauungsplans ist dafür deshalb notwendig, weil sich das bestehende Planungsrecht von 2012 konkret auf den Baumarkt bezieht und einen Fahrradhandel so nicht zulässt. Den Antrag auf die Nutzungsänderung für einen Teil der Immobilie hatte das Familienunternehmen „Hellweg Die Profi–Baumärkte“ GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund bei der Stadt gestellt. Von ihm werden neben 95 Hellweg–Märkten auch 53 Bau– und Gartenmärkte des Schwesterunternehmens BayWa Bau & Garten gesteuert.

Grünen–Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer räumte ein, dass seine Mannschaft in der Frage der Bebauungsplanänderung gespalten sei. Für die Gegner einer solchen Änderung sprach er von einer chaotischen städtebaulichen Situation auf dem Areal, die damals nach dem Druck des Grundstückeigentümers auf die Stadt so entstanden sei. Der Preis dafür sei gewesen, dass man in dieser Form einen Baumarkt „festgeklopft“ habe. Und auch jetzt habe es hinter den Kulissen bereits Prüfungen gegeben, ob auf dem Areal nicht doch lieber eine Wohnbebauung durch den Eigentümer entstehen solle. „Wir wollen uns nicht vor uns hertreiben lassen“, sagte Fleischer, sondern mit allen Beteiligten offen ins Gespräch über die künftige Nutzung des Areals kommen.

Fleischer Fraktionskollege Alexander Asbrock hielt dagegen. Es sei doch nicht überraschend, wenn nach zwölf Jahren ein Handelsunternehmen Anpassungen vornehmen wolle und müsse. Eine Angebotsausweitung beim Fahrradhandel stehe Aalen jedenfalls gut zu Gesicht, meinte er. Eine solche Anpassung sei ein ganz normaler Vorgang, meinte auch CDU–Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast. Sie stehe im Einklang mit der Aalener Sortimentsliste, Fahrräder gehörten nicht zum innenstadtrelevanten Sortiment. Petra Pachner (SPD) sagte, Aalen sei ein Wirtschaftsstandort, zu dem sich Hellweg auch weiterhin klar bekenne. B.O.C. sei in der Lage, mit seinem Sortiment auch neue Fahrradkunden nach Aalen zu bringen. Und würde BayWa ganz aufgeben, weil man die gewünschte Änderung nicht mittrage, riskiere man einen riesigen Leerstand.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Claus Albrecht, erklärte, der Gemeinderat habe sich damals ganz bewusst für das Sortiment Bauen und Garten entschieden. „Wenn das jetzt nicht funktioniert, ist das ein hausgemachtes Problem des Unternehmens“, so Albrecht. 1770 Quadratmeter für einen Fahrradhandel müssten als großflächiger Einzelhandel nach baden–württembergischen Baurecht jedenfalls auf den Prüfstand. Denn würde B.O.C. kommen, müssten die übrigen Aalener Fahrradhändler mit einer Umsatzeinbuße von fast 20 Prozent rechnen, bezog sich Albrecht auf eine von der Stadt in Auftrag gegebene Auswirkungsanalyse. Ganz anders sah es Frank Gläser (AfD): Die Nachfrage nach Fahrrädern und dem dazu gehörigen Service sei auch in Aalen massiv gestiegen. Ein zusätzliches Geschäft schaffe daher auch zusätzliche Kapazitäten. OB Frederick Brütting hielt am Ende B.O.C. für eine gute Ansiedlung für Aalen und für die ganze Region. Und angesichts des Fahrradbooms könnten die bestehenden Händler die Situation gelassen angehen, meinte er.