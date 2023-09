Aalen ‐ Seit 50 Jahren gibt es das Kinderhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Tännich. Ab dem Jahr 1973 war man hier Vorreiter bei Betreuung, Fürsorge und Bildung und hat schon damals die Möglichkeit besonders für Frauen geboten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Das Jubiläum wurde nun mit einem „Spätsommer-Kinderfest“ gefeiert.

So ein Kinderhaus mit besonders langen Öffnungszeiten sei damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen, sagte die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (SPD) in ihrem Grußwort nach einer musikalischen Begrüßung. Mit dem Kinderhaus hätten Mütter die Chance gefunden, berufstätig sein zu können, das Kinderhaus sei ein „Kleinod“ und sie zitierte: „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“ Und die Erzieherinnen hier würden einen „ganz tollen Job machen.“

Die AWO, so Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, sei damals zukunftsweisend gewesen, er sprach von einem „Leuchtturm“ und machte an einigen Zahlen die Entwicklung des Hauses deutlich. Momentan werden rund 130 Kinder betreut, bis zu elf Stunden am Tag und es gibt einen Hort für bis zu 14-Jährige. Man blicke aber auch mit Sorge auf die Gebäudesubstanz. Ein konkretes Sanierungskonzept gebe es bislang noch nicht, sagte Ehrmann.

Nils Opitz-Leifheit, der Vorstandsvorsitzende der AWO Württemberg, erinnerte daran, dass die AWO schon vor 100 Jahren in der Kinderbetreuung aktiv gewesen sei, ab 1948 seien dann flächendeckend Kindererholungsheime gebaut worden. Besonders hob er hervor, dass das Kinderhaus in Aalen während der Pandemie nicht einen Tag lang geschlossen war.