Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch um 18.20 Uhr von der Industriestraße auf die L1080 eingefahren, ohne auf einen Wagen zu achten, der von der B19 kommend auf der L1080 in Richtung Aalen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der 22-Jährige, als auch der 30-jährige andere Autofahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.