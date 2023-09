Im Kreisverkehr der Kreisstraße K3325 zwischen Affalterried und Treppach sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr war eine 60–jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr eingebogen, ohne darauf zu achten, dass dort bereits eine 59–jährige Autofahrerin fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beide anschließend nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.