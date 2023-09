Autofahrer verunglückt auf Flucht vor Streifenwagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 3.10 Uhr, ist ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der B29 von Aalen in Richtung Mögglingen auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen. Ein 28–Jähriger, der mit einem BMW zufällig auch in diesem Bereich unterwegs war, nahm den Streifenwagen wahr, befürchtete offensichtlich, kontrolliert zu werden und beschleunigte sofort stark. Der Streifenwagen fuhr daher dem BMW hinterher, der innerhalb von Mögglingen kurzzeitig weit über 100 km/h schnell fuhr und dann in Richtung Lautern abbog. Der 28–Jährige schaltete schließlich die Fahrzeugscheinwerfer aus und wollte in Lautern von der Rosensteinstraße nach links in die Heubacher Straße abbiegen. Da er hier zu schnell fuhr, kam er beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Bushaltestellenschild sowie eine Hinweistafel und stieß noch gegen einen geparkten Ford Transit. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der 28–Jährige stand unter Alkoholeinwirkung, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der BMW hatte keine gültige Zulassung.