Autofahrer aufgepasst: Böcke sind blind vor Liebe

Jetzt sind sie im „Liebesrausch“ und das kann gefährlich werden: Die Paarungszeit der Rehe hat begonnen und da sind die männlichen Rehe (die Böcke) blind vor Liebe. Auch tagsüber queren sie bei der Brautschau plötzlich Straßen und scheren sich nicht um Autos. Der Höhepunkt der Brunft hat Ende Juli begonnen.

Gerade werden die Geißen, also die weiblichen Rehe, „beschlagen“. Sie sind „beschlagungswillig“, paaren sich also mit den Rehböcken. Danach gibt es einige Monate „Eiruhe“. Das hat die Natur so eingerichtet, damit der Nachwuchs, das Rehkitz, nicht mitten im Winter zur Welt kommt.

Hat der Bock seine Auserwählte gefunden, folgt eine stundenlange Verfolgungsjagd, die sich über mehrere Kilometer erstrecken kann. Der Bock paart sich meist mehrere Male. Jäger Alfred Roder hat das schon öfter beobachtet, auch tagsüber. Bei dieser Treibjagd, erklärt er, kann viel passieren. Deshalb sollten Autofahrer momentan besonders auf Wildwechsel achten. Die Rehe halten sich beispielsweise in Maisfeldern auf und vor allem an der Wald–Feld–Kante.

Auch Armin Pfeuffer, Förster bei ForstBW, erlebt immer wieder diese Verfolgungsjagden. Die Rehböcke, sagt er, „sind mit Vollgas unterwegs“, auch am hellen Tag. Erst vor wenigen Tagen hat er so eine Verfolgungsjagd miterlebt, im Hirschbachtal im Bereich der Straße nach Röthardt. Das sei für Autofahrer, aber auch für Motorradfahrer, „schon gefährlich.“

Ein Wildunfall muss unverzüglich der Polizei gemeldet werden

Der Landesjagdverband Baden–Württemberg gibt angesichts der momentan erhöhten Unfallgefahr folgende Tipps:

„Sobald sie Wild am Straßenrand entdecken, sofort abblenden, hupen und kontrolliert abbremsen. Meist sind Wildtiere nicht allein unterwegs, es könnten also noch weitere nachkommen. Ist eine Kollision nicht vermeidbar, bitte keine unkontrollierten Ausweichmanöver fahren, diese könnten schlimme Folgen haben. Lenkrad gut festhalten und weiterfahren.“ Sollte es zum Unfall kommen, so der Verband weiter, sofort Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen und Unfallstelle absichern. Das Tier mit Handschuhen (eventuell aus dem Erste–Hilfe–Koffer) bergen und an den Seitenstreifen ziehen, wenn möglich. Und: „Verletzte Tiere weder berühren noch verfolgen. Auf keinen Fall versuchen mitzunehmen. Durch Todesangst besteht erhebliche Verletzungsgefahr und zudem fällt dies unter den Straftatbestand der Wilderei.“ Den Unfall sollte man der Polizei melden, auch wenn das Tier geflüchtet ist. Dieses wird dann von einem sogenannten Nachsuchegespann (ausgebildeter Hund mit Führer) nachverfolgt. Die Polizei oder der informierte Jagdpächter stellen eine Bescheinigung für den Wildunfall aus, den man für die Versicherung und den Schadensersatzanspruch benötigt. Wildunfälle oder Tierfunde an der Straße lassen sich zudem über die Tierfund–Kataster–App erfassen (www.tierfund–kataster.de). Aus diesen Daten ermitteln Wissenschaftler Wildunfall–Schwerpunkte, die danach entschärft werden sollen.