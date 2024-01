Die Feuerwehr ist am Donnerstag kurz vor 9 Uhr wegen eines Fahrzeugbrands auf der B 29 auf den Plan gerufen worden. Der Fahrer des betroffenen Wagens war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Auto bei Böbingen im Motorraum Feuer fing. Er konnte rechtzeitig stoppen, sich aus der Gefahrenzone bringen und die Feuerwehr alarmieren, die den Brand löschte. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Verkehr in Richtung Stuttgart musste auf die Parallelstraße in Richtung des Verteilers Iggingen umgeleitet werden. Die Brandstelle konnte in Fahrtrichtung Aalen passiert werden. Es kam jedoch in beide Fahrtrichtungen zu Rückstaus.