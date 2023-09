Ausstellung am Sparkassenplatz dokumentiert Kritik an der Corona–Impfung

„Wir müssen wieder lernen selber zu denken und dürfen uns nicht alles vom Staat vorschreiben lassen.“ Deshalb, sagt Roland Dengler, hat er die „Galerie der Fakten“ zusammengestellt, die beim Sparkassenplatz am Eingang zur Fußgängerzone zu sehen war. Sie setzt sich kritisch mit den Corona–Maßnahmen, der Impfung und der „Klimakrise“ auseinander. Viele Passanten schauten sie sich an und es gab jede Menge Diskussionen.

Der Heubacher pocht auf die Grundrechte und für ihn ist klar, „jeder darf sich impfen lassen“. Den damals neuartigen Corona–Impfstoff nennt er aber „den größten Versuch in der Menschheitsgeschichte“. Die Wirkungen der Corona–Impfung seien mehr als fragwürdig, viele Menschen seien daran zerbrochen und es hätte auch eine große Zahl Toter direkt nach der Impfung gegeben oder Menschen, die bis heute an den Folgen leiden würden. Entsprechende Todesanzeigen aus aller Welt sind auf DinA4–Blättern zu sehen, neben Statistiken, Aussagen von Wissenschaftlern und Politikern. Und vor allem, sagt der Heubacher, seien die Einschränkungen während der Corona–Zeit ein massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürger und die Lockdowns nicht rechtens gewesen.

„Wir müssen zurück zur Vernunft“, so Dengler. Auch bei der sogenannten Klimakrise gelte es, kritisch zu bleiben und zu hinterfragen. Gezeigt wird in der Galerie beispielsweise ein „Bild“-Aufmacher aus dem Jahr 1970, als der „heißeste Sommer aller Zeiten“ ausgerufen wurde. Die Passanten, die vorbeiliefen, machten oft Halt an der Galerie und einige schrieben Kommentare und hefteten sie an die Bilder. Die Bandbreite der Bürgermeinungen war enorm. Am 21. Oktober wird die „Galerie der Fakten“ in Schwäbisch Gmünd zum 200. Mal gezeigt.