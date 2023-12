Ausschuss sieht noch viel Luft nach oben

Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationsgeschichte für die Belegschaft der Stadt Aalen gewonnen werden? Und wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Damit hat sich der Ausschuss für Integration in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Der Ausschuss selbst hatte in einer seiner letzten Sitzungen angeregt, für dieses Thema mal ein paar Zahlen vorzulegen und den Status quo zu beschreiben.

Aber für Ralf Abele, Amtsleiter des Hauptamts und für Personalangelegenheiten zuständig, war die Beantwortung der Fragen gar nicht so einfach. Er bestätigt zwar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund der Stadtverwaltung einen „großen Mehrwert“ bei kultureller Vielfalt, bei interkulturellen Kompetenzen, bei der Sprachenvielfalt beschere und auch Zugänge zu Gruppen unterschiedlichster kultureller, ethnischer und religiöser Orientierung ermögliche. Exakte Zahlen sind seiner Meinung nach aber nicht möglich. Laut Definition können nur Personen und deren direkte Verwandten erfasst werden, die seit 1950 eingewandert sind. Daten vorheriger Generationen zu erfassen sei nicht erlaubt, und, so Abele, „das wollen wir auch nicht“.

So sei lediglich eine Annäherung möglich. Nach der obigen Definition habe einer von zehn Mitarbeitenden eine andere oder eine zweite Staatsbürgerschaft oder sei nicht in Deutschland geboren. „Der tatsächliche Anteil an Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund liegt aber sicher weit darüber“, so Abele.

Aber die Stadt tue - Stichwort „Fachkräftemangel - viel, um weitere ausländische Arbeitskräfte zu gewinnen. „Wir nehmen Bewerbungen aus der ganzen Welt an“, fuhr Abele fort, „und wir sind auch auf internationalen Plattformen aktiv.“ Eine direkte Ansprache bestimmter Menschengruppen in den Stellenanzeigen sei aber gesetzlich nicht möglich. Bei Bewerbungsgesprächen, die auch auf „Zoom“ möglich, grundsätzlich auf Deutsch geführt werden, können Dolmetscher hinzugezogen werden. Diktate, so Abeles Antwort auf eine Frage von Ausschussmitglied Bettina Seipp, fordere die Stadt nicht, aber Fachfragen werden den Bewerberinnen und Bewerbern natürlich gestellt. Die Stadt fördert zudem Sprachkurse, vor allem für Mitarbeitende in den publikumsintensiven Stellen wie Bürgeramt, Ausländeramt oder Standesamt, biete Kurse für interkulturelle Kompetenz und fördert Aus- und Fortbildung.

Um weiter Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund zu gewinnen, ist zum Beispiel Muammer Ermis auf Ausbildungs- und Studienmessen präsent, um gezielt junge Menschen anzusprechen. Gemeinsam mit Julia Wilhelm war Ermis 2017 zunächst für ein Projekt eingestiegen. Seit 2022 sind die beiden fest als Coaches und Berater im Fachbereich Arbeitsmarkt und Integration beschäftigt, wie Anna-Lena Mutscheller, stellvertretende Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration anfügte.

„Das Thema ist ja aktueller denn je“, stellte Nadine Patzelt fest, „denn die interkulturelle Kompetenz ist ja ein wichtiges Thema für die gesamte Stadtverwaltung.“ Sie schlug vor, zur Gewinnung junger Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund auch in Schulen, Vereine und Moscheen zu gehen, um jungen Menschen Mut zu machen. Sie wollte wissen, wie groß denn das Potenzial sei.

„Das Potenzial ist riesig“, antwortete prompt Muammer Ermis mit Blick auf seine Beratungsarbeit im Wi.Z, „wir haben hier noch viel Luft nach oben. Aber: Wir können alle etwas beisteuern, damit wir junge Kräfte gewinnen“, und zwar gerade im privaten Bereich. Als Ergänzung zu Abeles Ausführungen fügte er an. Die 10,9 Prozent an Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund würden im Bauhof, im Grünflächenamt und bei den Reinigungskräften sicher überschritten. „Da ist der Anteil viel höher.“

Der Ausschuss regte zudem an, die Mehrsprachigkeit der jetzigen und der zukünftigen städtischen Mitarbeitenden als Mehrwert zu betrachten. „Das nehme ich gerne so mit“, versprach Hauptamtsleiter Ralf Abele, der auch bei der Gestaltung der „Karriereseite“, also der Internet-Unterseite der Stadt, auf der unter www.aalen.de/karriere die Stellenangebote zu finden sind, Optimierungspotenzial sieht: „Wir sind dabei, das anzugehen.“

Weitere Fragen aus dem Rund des Ausschusses betrafen Quereinsteiger, wie es denn die Stadt mit Kopftuchträgerinnen halte und ob bei der Situation im Ausländeramt in Sachen Aufenthaltsgenehmigung und deren Verlängerung Hoffnung auf Besserung bestehe.

Zum Thema Quereinstiger erklärte Oberbürgermeister Frederick Brütting, das die Stadt hier, etwa bei den Kitas, schon aktiv sei, aber für ihn solche Lösungen in anderen Bereichen denkbar wären. Mit Frauen, die ein Kopftuch tragen, habe die Stadt selbstredend keine Probleme, auch nicht bei Bewerberinnen. „Die Frage hat sich uns bisher gar nicht gestellt, so Brütting, „bei uns arbeiten auch einige Frauen, die Kopftücher tragen.“ Bei der Situation im Ausländeramt versprach er Besserung, er sehe Licht am Ende des Tunnels. „Viele Menschen sind zu uns gekommen, vor allem aus Hatay und aus der Ukraine, das gibt es einen gewissen Antragsstau“, man habe mehr Personal eingestellt, alle 17 Stellen seien nun besetzt. „Die Belegschaft der Stadt Aalen ist ein Spiegel der Gesellschaft - und das wollen wir auch so!“, beendete Brütting die Diskussion.