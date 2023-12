Ausgerechnet im Heimspiel: SG MADS verliert erstmals

Ausgerechnet im Heimspiel müssen die Oberliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb die erste Saison-Niederlage einstecken. Gegen den amtierenden Vizemeister, die SG Neckar/Teck mussten die Ostälbler zudem überraschend auf die zwei akut kranke Stammspieler verzichten.

Jonas Brenner und Sven Willig mussten passen, sodass einige taktische Umstellungen im Team nötig waren. Unstimmigkeiten im Element Annahme bescherten den stark aufschlagenden Gästen gleich einen 4:1-Vorsprung, den diese ausgehende von einem nahezu fehlerlosen Spielaufbau ständig ausbauen konnten und den ersten Satz mit 25:18 gewinnen konnten. Auch im zweiten Satz beeindruckten die Gäste mit einer nahezu fehlerlosen Annahme und zwei überragenden Angreifern, die sich fast immer gegen den MADS-Block durchsetzen konnten, während der Spielaufbau der Gastgeber nicht die gewohnte Präzision aufwies, sodass Zuspieler Johannes Kamper weite Wege gehen musste und kein Schnellangriff möglich war. Von Anfang an fing sich das MADS-Team einen 3:6-Rückstand ein, den Niklas Bareiß mit einer ganz starken Aufschlagserie in eine 9:8-Führung drehen konnte. Der Spielaufbau war aber weiterhin sehr wechselhaft, auch der zweite Satz ging mit 20:25 an die Gäste. Der ausnahmsweise als Außenangreifer eingewechselte Zuspieler Michael Neumeier brachte mit stabiler Annahme und platzierten Angriffen neuen Schwung in das MADS-Team. Alexander Bacher mit druckvollen Aufschlägen brachte sein Team mit 4:0 in Führung. Johannes Kamper setzte seine Angreifer Niklas Bareiß und Lukas Schmid mit präzisen Pässen in Szene. Ein deutlich besser spielender Gastgeber zog auf 21:16 davon und gewann den dritten Satz mit 25:20. Dieser Satzgewinn puschte das Heimteam weiter. Auch der Block mit Lukas Schmid und Christoph Klein und die Abwehr mit Vitali Kobitski funktionierte hervorragend. Niklas Bareiß und Lukas Schmid imponierten mit einer Top Quote im Angriff. Mit 25:17 ging der vierte Satz an die SG MADS. Im entscheidenden Tiebreak hatten sich die Gastgeber schon eine 6:4-Führung gesichert, einige unglückliche Abpraller vom Gästeblock touchierten die Angreifer des Heimteams und schnell war der Vorsprung dahin. Der Block fand kein Mittel gegen den überragenden Außenangreifer der Dettinger Gäste. Mit 15:10 sicherten sich diese das Match und brachten den Ostälblern die erste knappe Niederlage in dieser Saison bei.

SG MADS Ostalb: Alexander Bacher, Niklas Bareiß, Martin Böhme, Iain Cameron, Fabian Dietz, Johannes Kamper, Christoph Klein , Vitali Kobitzki, Michael Neumeier, Lukas Schmid, Philipp Scholz.