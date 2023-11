Ausgerechnet Arcalean schockt Aalen

Es gibt sie immer wieder diese Spiele, in denen ein ehemaliger Spieler seinen neuen Verein zum Sieg schießt. An diesem Sonntag in Walldorf hat ausgerechnet der in Aalen zuletzt wenig beachtete Jonas Arcalean der Mannschaft von Trainer Tobias Cramer einen Tiefschlag versetzt. Walldorf ist nach dem 2:1 (0:0) auf zwei Punkte dran an Aalen, die nun endgültig den Blick nach unten richten müssen.

Mit Stefan Wächter und Ibrahima Diakite wollten die Aalener den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Doch in den ersten 45 Minuten passierte wenig. Die mitgereisten Aalener Fans, gewohnt lautstark im Regen von Walldorf sahen schmale Kost und wenig Chancen. Die besseren ‐ wenn überhaupt ‐ dann für die Heimelf. Das 0:0 zur Pause also absolut vertretbar.

Nach dem Seitenwechsel jedoch nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf. Walldorf drängte und sollte sich nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff belohnen. Nach einem Freistoß von Emilian Lässig konnte Diakite zunächst klären. Doch der Ball kam postwendend zurück zu Mike Manegold. Dieser flankte scharf auf Stefano Marino, der den Ball gegen die Laufrichtung von Michel Witte im Aalener Tor unterbrachte (51.).

„Verlieren verboten!“, so lautete die klare Vorgabe von Trainer Tobias Cramer vor dem Duell in der Fremde. Doch genau diese Niederlage drohte dem VfR nun. Die Heimelf blieb dran und wollte nachlegen. Nur zwei Minuten nach der Führung setzte Boubacar Barry einen Ball über den Kasten. Dann allerdings tauchte auch Aalen mal vor dem Tor von Roman Hauk auf. Erst wurde ein Schuss von Benjamin Kindsvater geblockt (56.) und dann setzte Vico Meien einen Fernschuss über das Tor (59.). Aalen machte jetzt mehr und erhöhte den Druck auf Walldorf. Nach 68 Minuten scheiterte Diakite an Jerik von der Felsen, der den Aalener Angreifer stoppen konnten.

Cramer brachte weitere Offensivwucht und wechselte Steffen Kienle und Levin Kundruweit für Diakite und Maiella ein (69.). Mentalität war gefragt und die brachte Aalen fortan auf den Rasen. Nach 77 Minuten durften endlich die Aalener Fans unter den 338 Zuschauern jubeln. Kindsvater behauptete den Ball im Walldorfer Strafraum stark und legte perfekt ab auf Stefan Wächter, der den Ball souverän im Tor unterbrachte ‐ 1:1 (77.). Das Minimalziel wieder in greifbarer Nähe. Doch auch Walldorf kam noch einmal auf. Ein abgefälschter Distanzschuss von Barry sauste knapp am Aalener Kasten vorbei (82.).

Zwei Minuten später der erneute Dämpfer für das Team von der Ostalb: Der eingewechselte ehemalige Aalener Jonas Arcalean schockte den VfR. Sein Schuss wurde von Aalens Kapitän Ali Odabas unhaltbar für Witte abgefälscht und schlug im VfR-Tor ein ‐ 1:2. Arcalean war im Übrigen erst in der 64. Minute eingewechselt und knüpfte nahtlos an seinen starken Auftritt im Landespokal (drei Tore) an. Nur drei Minuten später klatschte der nächste Versuch von Arcalean auf der Torlatte ‐ wieder abgefälscht. Im Anschluss an die Ecke kam wieder der Angreifer an den Ball und knallte den Ball über den Kasten. Es reichte auch so für Walldorf, die dem VfR die nächste Pleite beibringen. „Die 1:2-Niederlage war sehr ärgerlich. Nach dem 1:1 war es ein Spiel, das hätte kippen können. Aber dann kassieren wir kurz darauf einen unglücklich abgefälschten Schuss, der auch nebem dem Tor landen kann. Das passt aber gerade in diese Phase herein. Aber wir wussten, dass es solche geben kann und auch wird“, so das Fazit von Aalens Trainer Tobias Cramer.