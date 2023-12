„Mir platzt langsam der Kragen“, hat Wolfgang Steidle (CDU) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags seinem Unmut Luft gemacht.

Der Grund für den Ärger des Aalener Baubürgermeisters: Der Ausbau der Westumgehung Aalen zwischen Hofherrnweiler und dem Abzweig der Kreisstraße bei Westhausen lässt nach wie vor auf sich warten.

Kreiskämmerer Karl Kurz verwies darauf, dass der Ostalbkreis die Planung übernommen hat und dass die Pläne für den Ausbau beim Kellerhaus seit Januar in Stuttgart überprüft würden. Allerdings müssten noch Zahlen zu den Verkehrsprognosen nachgeliefert werden, weil inzwischen die Vorschriften verschärft worden seien. Im Ausschuss wunderte man sich jedoch darüber, dass das Regierungspräsidium so lange prüfe, wo es doch eingeschaltet sei und über die Planungen Bescheid wisse.

Drängeln seit 2007

Geplant wird auch schon lange. Steidle verwies darauf, dass 2007 unter Jutta Heim-Wenzler, der damaligen Aalener Baubürgermeisterin, von der Dringlichkeit eines Ausbaus die Rede gewesen sei. 2015 hätten die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ die Problematik ausführlich dargestellt, und auch da sei von allen Seiten die Dringlichkeit des Ausbaus bestätigt worden. Es sei immer gesagt worden, Einzelmaßnahmen würden schneller umgesetzt, weshalb man bei der Westumgehung vier Abschnitte gebildet habe, meldete sich Herbert Witzany (Freie Wähler) zu Wort. Im westlichen Kreisteil sei man anders verfahren, und dort gehe es auch schneller.

In der Vorlage der Verwaltung ist zu lesen, dass mit dem Bau des Böbinger Tunnels im Jahr 2030 gerechnet werden kann, während der vierspurige Ausbau der B29 zwischen Essingen und Aalen in zwei Jahren abgeschlossen werden soll. Die Entwurfsunterlagen für die Anschlüsse bei Affalterried und am Albanus bei Hüttlingen sollen Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Ortsumfahrung von Untergröningen im Frühjahr 2024

Für den Ausbau der Bundesstraße zwischen Lauchheim und Aufhausen auf einer Länge von 2,8 Kilometern sei im Frühjahr 2025 mit dem Baubeginn zu rechnen. Für den Abschnitt zwischen der Röttinger Höhe und der Landesgrenze läuft das Linienbestimmungsverfahren. Mit der Teilortsumgehung Untergröningen im Zuge der B19 soll es im kommenden Frühjahr losgehen. Die Bauzeit wird mit zwei Jahren veranschlagt. Die Nordumfahrung Heubach soll Ende 2028 fertig sein. Das ist die Voraussetzung dafür, dass mit dem Bau des Böbinger Tunnels begonnen werden kann. Für die Ortsumfahrungen Röhlingen, Zöbingen und Eggenrot werden zurzeit die Planungsleistungen vergeben.

Am Nahverkehrsplan als Ziel wird festgehalten. Bevor jedoch Beschlüsse gefasst werden, wird der Kreistag über deren finanzielle Konsequenzen informiert. Dies hat Landrat Joachim Bläse im Ausschuss klargestellt. Dies betrifft in erster Linie den angestrebten Integrierten Taktverkehr in Schwäbisch Gmünd, bei dem der Schülerverkehr mit dem ÖPNV verschmolzen werden soll. Dieser ist ab August kommenden Jahres geplant und soll 1,2 Millionen Euro kosten.

Stundentakt nach Neresheim

Die Diskussion im Ausschuss hatte sich an der Forderung der CDU in der Haushaltsrede ihres Fraktionsvorsitzenden Dr. Gunter Bühler nach einem Sperrvermerk entzündet. Dabei war nicht ganz klar, auf welche Vorhaben genau sich dies bezog, denn im Nahverkehrsplan des Kreises sind für das kommende Jahr außerdem eine Million Euro für einen Halbstundentakt von Aalen nach Ebnat und Waldhausen und einen Stundentakt nach Neresheim vorgesehen, um das Härtsfeld aufzuwerten.

690.000 Euro soll es für die Aufwertung des StadtLandBusses in Ellwangen geben. Sperrvermerke für diese Vorhaben erachtete die Verwaltung als unkritisch, weil die Gremien damit ohnehin noch einmal befasst würden, bevor sie dann umgesetzt werden.