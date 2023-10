Bereits bei der kleinen Andacht am Morgen mit Pastoralreferent Wolfgang Fimpel und Musik von Manuel Bernhardt sind viele bekannte Gesichter zu sehen. Den Tag der Regionen mit einer Ernteandacht zu beginnen, passt wunderbar.

25 Aussteller sind dabei

Der Innenhof der Aalener Löwenbräu und auch die direkt angrenzende Galgenbergstraße füllen sich schnell. Zum 16. Mal hatte das Aktionsbündnis „regionale Wirtschaftskreisläufe“ zum „Tag der Regionen“ nach Aalen eingeladen. Nach der Corona-Pause konnte man mehr als 25 Aussteller motivieren, wieder dabei zu sein und diese Idee zu unterstützen. Der Tag der Regionen lebt von einem bunten Mix und einem breiten Angebot vieler lokaler Produzenten. Ob ein Ostalb-Secco vom Haldenhof oder der leckere Honig der Bezirksbienenzüchter, das Angebot wird dankend angenommen. Und weil nicht nur die regionale Lebensmittelproduktion entscheidend ist, sondern auch die Energieproduktion, war auch die Genossenschaft „Ostalb Bürger Energie“ mit einem Stand vertreten. Das Fleisch für den Schaschlik und die anderen Gerichte der Feldküche des DRK-Unterkochen kam ebenfalls aus der Region, ebenso das Gemüse.

Lange Schlange beim Städtischen Orchester

Auch beim Städtischen Orchester bildeten sich lange Schlangen, um der süßen Versuchung in Form leckerer Kuchen nachzugehen. Albrecht Barth begrüßte als Sprecher der Agendagruppe der Regionalvermarktung die Gäste. Die Agendagruppe bestehe nur aus fünf „Leutchen“, Idealisten, die viel Zeit im Vorfeld aufbringen, um den Tag der Regionen möglich zu machen. Es freue ihn, dass es die Aalener Politik verstanden habe, das kleine Lehrschwimmbecken in Ebnat zu erhalten. Denn das Verschwinden solcher Strukturen würden am Ende alle bedauern. „Wir leben in einem globalisierten Dorf, von dem aus wir mit der Welt chatten, aber dennoch brauchen wir unsere Wurzeln und eine Verankerung“, betont Barth. Dafür kämpfe man. Schirmherr war Oberbürgermeister Frederick Brütting.

Prozess der Lokalen Agenda 22

Die Agendagruppe reihe sich in den Prozess der Lokalen Agenda 22 ein. In diesem Jahr feiere man das 25-jährige Jubiläum. Und in wenigen Tagen komme das 49. Agendaparlament zusammen. Aalen sei eine der wenigen Städte, die diesen Prozess über viele Jahre hinweg so intensiv betrieben habe, betont Brütting. Dadurch sei es gelungen, ein Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen. Das Motto „Wurzeln in einer globalisierten Welt“ sei sehr treffend gewählt. „Und wahrscheinlich werden wir auch eine der wenigen Regionen der Welt sein, die die Wurzeln, die man geschlagen habe, bewahren kann“, fügt er hinzu. Umso größer sei die Verantwortung für uns, gut mit unseren Ressourcen umzugehen. „Gerade am Tag der Deutschen Einheit zu sagen, wir stellen uns dieser Verantwortung hier vor Ort, hier in Deutschland, hier in Europa ist ein wichtiges Zeichen“, hob Landrat Joachim Bläse hervor. Und der Tag der Regionen biete die Gelegenheit, durch die Regionalität Stärke zu erfahren.

Überraschende Vielfalt überzeugt

Und in der Tat, die überraschende Vielfalt überzeugt die Besucher: Das Spektrum reicht von allen Arten Lebensmittel über Energie-, Mobilitäts- und Baukonzepten, Handwerk, soziale, kulturelle und Umwelt-Initiativen sowie Textilien bis hin zu Kunsthandwerk. Die zentrale Botschaft des 16. „Tag der Regionen“: „Einkaufen und konsumieren mit Sinn und Verstand zum Wohle unserer Region“.