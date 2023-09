Die Wochenend-Tipps für die Ostalb sind wieder zurück aus der Sommerpause. Und wie an fast jedem Wochenende ist einiges geboten rund um Aalen, Ellwangen, Bopfingen bis auf die andere Seite nach Schwäbisch Gmünd oder bis Heidenheim. Und das Wochenende beginnt diesmal bereits am Donnerstag. Eine Garantie auf Vollständigkeit wird natürlich nicht gewährt.

Donnerstag, 19.45 Uhr, Kulturbahnhof: Poetry Slam

Moderator Johannes Elster begrüßt fünf Slam-Poetinnen und -Poeten aus dem deutschsprachigen Raum. In jeweils höchstens sechs Minuten präsentieren die Wortkünstlerinnen- und künstler ihre Geschichten und Gedichte, Stand Up und Gesellschaftskritik, Poetisches und Brachiales. Das Publikum entscheidet, wer den Poetry Slam gewinnt. Diese Veranstaltung ist auf Saalplanbuchung umgestellt worden. Besucher, die Karten mit „freier Platzwahl“ haben, bekommen Plätze im vorderen Bereich zugewiesen. Rollstuhlfahrer-Karten sind bei der Tourist-Info Aalen zu bestellen: Telefon: 07361/522358. Saaleinlass 19.15 Uhr, Garderobengebühr im Ticketpreis enthalten.

Freitag, 20 Uhr, Schranne in Bopfingen: Comedy mit und von Marianne Schätzle

Sie ist der neue Geheimtipp, wenn es um Humor aus dem Ländle geht. Bekannt wurde die Kabarettistin Marianne Schätzle durch ihre Merkelparodie, die auch bei verschiedenen Fernsehsendern zu sehen waren. In ihrem neuen Programm mit dem Titel „Es isch wies isch“ geht es um bodenständigen Humor, ums Älterwerden, um den modernen Zeitgeist und den alltäglichen Wahnsinn. Der Titel klingt doch tatsächlich etwas wie unsere beliebte Kolumne „So isch halt!“, oder nicht? Sie geht beispielsweise der Frage nach, ob Männer, die grillen können, denn wirklich kochen können. Und sie fragt sich, was man nur machen soll, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Sie rückt die Dinge zurecht. Es lebe der gesunde Menschenverstand. Mitten aus dem Leben und von außen betrachtet. Marianne Schätzle wurde mit dem Kabarettpreis der Schnellertshamer Heugabel ausgezeichnet.

Freitag (ab 14 Uhr) bis Sonntag, Palais Adelmann in Ellwangen: Alfred Bast und Ulrich Brauchle, Werkbegehung

Die beiden Künstler Alfred Bast (Abtsgmünd-Hohenstadt, Berlin) und Ulrich Brauchle (Ellwangen) veranstalten im Palais Adelmann in Ellwangen eine dreitägige Werkbegegnung, bei der sie sich gegenseitig ihre Arbeits- und Denkweise vorstellen. Dabei wird das Palais an diesem Wochenende in ein Kreativlabor verwandelt. Es werden Bilder gezeigt, neue Arbeiten entstehen, und in Gesprächen werden Texte und Gedanken ausgetauscht. Ergänzend zu der gemeinsamen Werkbegegnung finden Performance-Vorträge statt, bei denen Bild, Sprache und Musik in einem lebendigen Austausch verfolgt und wahrgenommen werden können.

Programm: Freitag: Öffnung der Ausstellung mit offenem Atelier: 14 bis 18 Uhr, Samstag, 11 bis 17 Uhr: Ausstellung, von 17 bis 18 Uhr dann: Improvisation und Lesung, Sonntag, 11 Uhr: Künstler-Gespräch sowie Ausstellung (bis 16 Uhr).

Samstag, 14 bis 16 Uhr Schönbrunnenhalle in Essingen: Spiel und Bewegung für Eltern mit Kindern bis drei Jahre

Bewegung birgt vielfältige Entwicklungschancen für Kinder, deren Gesundheit und Bildung. Kinder benötigen abwechslungsreiche Bewegungs- und Erfahrungsräume, zu Hause, in der Kita, in der Schule und auch im Sportverein. Der LAC Essingen, der langjährige Erfahrung im Bereich Sportangebote für Kinder hat und das Fachzentrum Frühe Hilfen (JuFam) des Landratsamtes, bieten an diesem Tag vielfältige Bewegungs- und Erfahrungsangebote für die Jüngsten an. In vertrauter Begleitung der Eltern dürfen sich alle am Kletterparcour, Schwungtuch, Schaukeln und vielem mehr ausprobieren.

Samstag, ab 14 Uhr, Sportanlage Bolzensteig in Hüttlingen: Gesundheit und Bewegung bei „Hüttlingen aktiv“

50 Jahre Ostalbkreis ist natürlich in aller Munde, so wird auch in Hüttlingen gefeiert. Rund ums Aktivum und die Sporthalle des TSV Hüttlingen ist einiges geboten. Mitmachangebote für Groß und Klein, Alt und Jung und viele Infos zu Gesundheitsthemen sind zu erwarten. Die Besucher erhalten beispielsweise einen Einblick in das TSV-Aktivum, ein spannendes Gewinnspiel wartet mit attraktiven Preisen. Das Duo „Vocal Affair“ mit Patrick Schwefel und Sandra Schöne begleitet die Veranstaltung musikalisch. Es gibt viele Aktionen zum selbst aktiv werden, einen Fachvortrag und man kann sogar eine Probefahrt in einem E-Auto machen.

Samstag, 15.30 Uhr, Voith-Arena in Heidenheim: 1. FC Heidenheim empfängt Champions-League-Teilnehmer Union Berlin

Mittlerweile nicht mehr neu ist die Tatsache, dass der FCH in der Fußball-Bundesliga antritt. Neu sind aber Woche für Woche die Gegner, zumindest einmal die Umstände. Mit Union Berlin hat sich die Mannschaft um Rekordtrainer Frank Schmidt nämlich durchaus auch schon in der 2. Liga gemessen. Was aber der Klub aus der Hauptstadt für eine Entwicklung genommen hat, ist beachtlich. Als kleiner Berliner Verein hat sich Union schon längst zum Topklub in der Bundesliga entwickelt, den Konkurrenten Hertah BSC längst hinter sich gelassen. Die Hürden hängen stets hoch für den FCH, jedoch spielt dem FCH auch in dieser Saison seine Heimstärke in die Karten, darauf setzen sie an der Brenz. Im jüngsten Heimspiel gegen den SV Werder Bremen ist der erste Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse gelungen, daran soll sich orientiert werden.

Sonntag, ab 10 Uhr, St. Michael in der Hölderlinstraße: Kroatische Gemeinde feiert 50-Jähriges

Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Katholische Kroatische Gemeinde Aalen in Sankt Michael in der Hölderlinstraße am kommenden Sonntag, 1. Oktober, ihr 50-jähriges Bestehen. Sie lädt zum feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr und zu anschließenden Festlichkeiten mit Essen, Musik und Liedern ein. Komplett renoviert und saniert wurden die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums mit ausschließlich ehrenamtlichen Kräften. Top-Ereignis ist die Einweihung einer neuen Boccia-Bahn.

Sonntag, 15 Uhr: Öffentliche Führung durch das Alamannenmuseum in Ellwangen

Immer am ersten Sonntag im Monat bietet das Alamannenmuseum eine öffentliche Führung durch die Museumsausstellung an. Während im Erdgeschoss die frühe Alamannenzeit, die Zeit der Völkerwanderung, thematisiert wird, geht es in den oberen Stockwerken um die sogenannte Merowingerzeit, als Alamannien noch ein fränkisches Herzogtum war. Zu den besonderen im Alamannenmuseum ausgestellten Funden gehören Goldblattkreuze aus dünner Goldfolie, die als die ersten christlichen Symbole in Süddeutschland zu werten sind. Auch die aktuellen Sonderausstellungen werden bei dieser Führung mit eingebunden.