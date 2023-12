Auftakt zum Advent - „Seid wachsam“

„Seid wachsam“ - so lautete die Adventslosung im Gottesdienst, den Aalener Christen in öekumenischer Verbundenheit als Auftakt der Vorbereitung auf Weihnachten feierten. Dieses Mal fand er in der Stadtkirche statt.

Nach der Einstimmung durch Pfarrerin Caroline Bender entzündete Diakon Thomas Bieg die erste Kerze an dem großen Adventskranz auf dem Taufbecken. In seiner Predigt deutete Bieg vor dem Hintergrund der Schöpfung die Aufforderung Jesu, wachsam zu sein, jetzt und heute bewusst und intensiv zu leben, besonders aus ganzem Herzen mit dem Blick Jesu auf die Notleidenden, Verfemten und Kranken.

Diesem Gebot galten nach dem Psalmengebet auch die Fürbitten. Das Lied „Tragt in die Welt ein Licht“ - für die Alten, die Kranken und die Kinder - setzte Pfarrerin Bender ganz konkret um, indem sie die Gottesdienstbesucher aufforderte, füreinander am Adventslicht Kerzen zu entzünden. Jakob Straubmüller ließ dann die Orgel in vollen Tönen aufbrausen, sodass die mitgerissene Gemeinde begeistert in das „Tochter Zion“ einstimmte.