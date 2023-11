Aufgrund der aktuellen Wetterlage: Im Bezirk Ostwürttemberg rollt der Ball in diesem Jahr nicht mehr

Wie Bezirks- und Pokalspielleiter Roland Wagner mitteilt, wird der Ball im Bezirk Ostwürttemberg in diesem jahr nicht mehr rollen. „Die Bezirksjugendleitung und die Staffelleitung waren der Meinung, dass die Verletzungsgefahr der Spielerinnen und Spieler zu hoch ist und ein geregeltes Spiel schwer möglich ist“, so Roland Wagner. Deshalb wurde gemeinsam beschlossen, dass der Bezirk Ostwürttemberg eine Generalabsage auf Bezirksebene ab Freitag, 1. Dezember für alle anstehenden restlichen Spiele in diesem Jahr durchführt. Roland Wagner weist noch darauf hin, dass die Spiele oberhalb der Bezirksliga nicht davon betroffen sind.