Aufatmen bei der TSG: Hofherrnweiler siegt im Kellerduell

Der Fußball-Verbandsligist aus der Aalener Weststadt hat endlich wieder einen Sieg gelandet. Gegen das Schlusslicht gewann die TSG um Trainer Patrick Faber mit 3:1. Essingen dagegen musste in der Oberliga eine weitere Niederlage hinnehmen.

Oberliga: ATSV Mutschelbach ‐ TSV Essingen 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Mörmann (20.), 1:1 Sapina (41.), 2:1 Batke (51.), 3:1 Klemm (58.). Der TSV Essingen hat in der Fremde gegen den Tabellen-6. eine Niederlage hinnehmen müssen. Damit bleibt Essingen um seinen Trainer Simon Köpf auf dem 13. Tabellenplatz in der Oberliga und damit weiter in der Gefahrenzone.

Verbandsliga: FV Rot-Weiss ‐ TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Baran (15.), 1:1 Schmid (44.), 1:2 J. Rief (63.), 1:3 Nuhanovic (77.). Mit drei Punkten im Gepäck kehrt die TSG zurück an den Sauerbach und klettert in der Tabelle auf den 13. Platz (acht Punkte).

Sonntag um 14.30 Uhr: Neckarsulm ‐ Dorfmerkingen

Landesliga: VfL Kirchheim ‐ SV Neresheim (16 Uhr)