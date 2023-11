Auf einen Bewerber kommen zwei freie Lehrstellen

Der Appell von Claudia Prusik ist fast schon eindringlich: „Es ist nicht zu spät, auch jetzt noch eine Ausbildung zu beginnen.“ Und, fügt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen hinzu, „wer jetzt noch eine Ausbildungsstelle sucht, hat immer noch gute Chancen“. In Ostwürttemberg sind immer noch 862 Stellen unbesetzt. Gemeldet waren 4016 Ausbildungsstellen, denen 2642 Bewerber gegenüberstanden. In Aalen kommen auf einen Bewerber zwei Ausbildungsstellen, in Ellwangen 1,7, in Bopfingen 1,4, in Schwäbisch 1,1 und in Heidenheim 1,2.

Die Schülerzahlen ziehen laut Prognose in den kommenden Jahren wieder leicht an, aber die „Baby-Boomer“, die in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente gehen, hinterlassen eine deutliche Lücke, besonders auf dem Fachkräftemarkt. Deshalb gelte es, das Potential der Jugendlichen in Ostwürttemberg bestmöglich zu nutzen. Und dafür brauche es einen „erweiterten Blick“, beispielsweise auf Bewerber mit Entwicklungspotential, Ungelernte, Menschen, die aus dem Beruf zurückkehren, oder Studienabbrecher.

Die Berufsausbildungsstellen sind im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gestiegen, die Zahl der Bewerber um gut zehn Prozent. Knapp 60 Prozent der 2642 Bewerber begannen eine betriebliche Ausbildung, das sind 1563 und damit rund 19 Prozent mehr. Von den 2642 Bewerbern, erklärt Prusik, blieben nur 24 „vollständig unversorgt“. Obwohl 20 Prozent von ihnen keinen Schulabschluss hatten, bekamen trotzdem 13 von ihnen einen Ausbildungsplatz. Das zeige, dass man sogar ohne Schulabschluss eine Chance auf eine Lehre habe.

Und es sei nicht mehr so, dass die Schulnoten das allein entscheidende Kriterium seien für die Chance auf eine Ausbildung, erläutert Dominik Maier von der Handwerkskammer Ulm. Die könnten nämlich durch Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit oder Umgangsformen ausgeglichen werden. Im Handwerk, so Maier, sei man flexibel. Man könne auch währende des Jahres eine Lehrstelle antreten. Auch in der Industrie könne man noch im Oktober oder November einsteigen, bestätigt Sirko Nell von der IHK Ostwürttemberg. Das müsse man dann eben mit der Berufsschule abstimmen. Die „Top 10“ der 862 (Stand 30. September) noch unbesetzten Ausbildungsstellen sind: Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäuferin, Zahnmedizinische Fachangestellte, Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk ‐ Bäckerei, Kaufmann/-frau Büromanagement, Maurer, Anlagenmechaniker- Sanitär-/Heiz-Klimatechnik, Maler und Lackierer, Koch, Fachkraft Lagerlogistik.