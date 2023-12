Auf der winterlichen Ostalb peilt der VfR drei Punkte gegen den Aufsteiger an

Für Fußball-Regionalligist VfR Aalen steht an diesem Samstag (14 Uhr) das letzte Heimspiel des Jahres an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer trifft in der Centus Arena auf Aufsteiger TuS Koblenz.

Der Winter ist auch in der Centus Arena angekommen

Der Winter hat mit einer geschlossenen Schneedecke nun auch unterhalb von rund 600 Metern Einzug gehalten. Der Rasen der Aalener Centus Arena war am Freitagmittag schneebedeckt. „Der Verein, die Vereinsführung und die Stadt Aalen hat sich mit dem Thema Schnee auseinander gesetzt. Sie haben alles dafür getan, dass am Samstag gespielt werden kann. Die Rasenheizung ist angeschmissen worden“, berichtet Tobias Cramer.

Mannschaft nimmt die Schneeschaufel in die Hand

Direkt nach dem Training hat die Mannschaft die Schneeschippe in die Hand genommen, um den Rasen der Centus Arena freizuschaufeln. Unterstützt wurde sie von freiwilligen Helfern. „Wir wollen einfach unseren Beitrag dazu leisten, dass alles ordnungsgemäß stattfinden kann. Es geht nicht um Frost, sondern einfach darum, den Schnee vom Platz wegzuräumen. Eine Verletzungsgefahr ist dann nicht mehr gegeben“, erklärt Tobias Cramer. Sollte die Partie wie geplant stattinden, kann Aalens Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Paolo Maiella ist seit einer Woche wieder komplett im Training. „Er hat keine Probleme und wird auch in den Kader zurückkehren. Steffen Kienle wurde am Donnerstag nun doch am Knie operiert. Er kann jetzt dementsprechend in die Therapie, sodass er zum Vorbereitungsstart im Januar wieder dabei ist. Jascha Döringer ist gegen Koblenz gelbgesperrt.“

VfR-Trainer Tobias Cramer über Koblenz: „Wir sind gewarnt“

16 Punkte Vorsprung hat der VfR Aalen als Tabellenzwölfter aktuell auf den 17. und damit Vorletzten TuS Koblenz. Seit zwei Spielen ist Koblenz allerdings ungeschlagen. Beim TSV Steinbach Haiger (1:1) und gegen die Stuttgarter Kickers (0:0) spielte man unentschieden. „Man hat das Empfinden, dass TuS Koblenz sich in der Liga akklimatisiert hat. Sie sind sehr stabil, was Gegentore angeht. Deshalb sind wir gewarnt“, so Tobias Cramer.

Rahmenprogramm rund um das Spiel

Zum letzten Heimspiel gibt es ein größeres Rahmenprogramm. Vor der Partie werden die Unternhemen vorgestellt, die sich zum neuen Hauptsponsor „oalaa.de“ zusammengeschlossen haben. Nach dem Spiel wird draußen im Fantreff für alle gratis Glühwein ausgeschenkt. Außerdem kosten alle Getränke bis 19.21 Uhr 2,50. Euro.