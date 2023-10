Die L 1080 ist im Bereich der Himmlinger Steige am Donnerstagvormittag nach einem Unfall für rund 20 Minuten voll gesperrt worden. Anschließend war sie zumindest halbseitig befahrbar, ab etwa 11.30 Uhr wieder komplett frei. Ein 43 Jahre alter Autofahrer war gegen 10.30 Uhr zu schnell unterwegs, sodass er ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Anschließend rutsche er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw eines 35-Jährigen zusammen. Der Autofahrer verletzte sich zumindest leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.