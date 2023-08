Auf der größten digitalen Baustelle Deutschlands

Das ist die Baustelle der Zukunft: Es gibt sie einmal in der digitalen Welt und einmal in der realen — in dieser Reihenfolge. Aber diese Zukunft hat bereits begonnen und ist schon ganz konkret: Beim derzeit laufenden Ausbau der Bundesstraße 29 zwischen Aalen und Essingen. Dabei handelt es sich um die Maßnahme mit dem größten Bauvolumen, die das erste Mal voll digital umgesetzt wird. Es ist damit die größte digitale Baustelle Deutschlands.

Herzstück dafür ist ein Container an der Umleitungsstrecke an der Bahnhofstraße in Essingen. Dort wird das „Building Information Modelling“ (BIM) praktisch angewendet in einem Workspace, weshalb das Ganze mitten auf der Baustelle „BIM LÄB“ heißt. „Es ist schon verrückt, was heute möglich ist“, zeigte sich am Donnerstag Verkehrsminister Winfried Hermann bei einem Besuch im Rahmen seiner Sommertour begeistert. Zusammen mit Regierungspräsidentin Susanne Bay weihte er sie damit offiziell ein.

Ihm sei es wichtig, seinen Schreibtisch zu verlassen und in die Welt zu schauen, unterstrich der Politiker. Diesmal tauchte er, begleitet außer von Bay von Ministerialdirigent Andreas Hollatz, dem Leiter der Abteilung Straßenverkehr und Straßeninfrastruktur im Verkehrsministerium, Landrat Joachim Bläse, dem Aalener Bürgermeister Karl–Heinz Ehrmann und dem Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer, in die digitale Welt ein. Zwischen Aalen und Essingen wurde und wird zwei Mal gebaut, erst digital und dann real. Ab 2025 ist dies für alle Bundesfernstraßen, also Bundesstraßen und Autobahnen in ganz Deutschland, Pflicht, ab 2027 auch für alle Landesstraßen.

Die Ostalb ist Vorreiter. Seit Oktober 2020 sei man dabei, das 3,5 Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 29 auszubauen, betonte Regierungspräsidentin Bay. Beim zweiten Bauabschnitt, der im Juni in Angriff genommen worden ist, handelt es sich dabei um die größte, ausschließlich digitale Baustelle in Deutschland. Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde nach Auftragserteilung im Oktober vergangenen Jahres begonnen, indem zunächst „digital gebaut“ wurde. Dabei wurden für alle Gewerke wie Ingenieurbauwerke, Straßenbau, Entwässerung, Geologie, Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik und Vermessung sogenannte Fachmodelle erstellt, die zu einem Gesamtkoordinationsmodell zusammengeführt wurden. Erst nach Freigabe dieser Modelle konnte mit dem tatsächlichen, realen Bauen vor Ort begonnen werden.

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll bekanntlich die bislang einbahnige Bundesstraße auf zwei Fahrspuren und einen Standstreifen je Fahrtrichtung erweitert werden. Dafür wurde der digitale Zwilling erstellt. Während der gesamten Bauzeit wird alles dokumentiert, so dass sämtliche Maßnahmen später jederzeit wieder nachvollzogen werden können. Zur Baufortschrittsdokumentation kommt dabei modernste Technik zum Einsatz. Mit der Hilfe von Smartphone, Drohnen und Krankameras wird täglich der Baufortschritt festgehalten und die Daten werden in einem gemeinsamen Datenraum („CDE“) zur weiteren Nutzung allen Projekt–Beteiligten zur Verfügung gestellt.

Minister Hermann sprach von einer Revolution des Planens und des Bauens im Straßenbau. Dabei sei aber ein Umdenken und eine andere Herangehens– und Arbeitsweise nötig, machte Heiko Engelhard, Leitender Baudirektor und Chef des Baureferats Ost, Außenstelle Ellwangen, deutlich. BIM ermögliche eine vollständig digitale Planung und digital gestützte Bauüberwachung. Durch die verbesserte und teilautomatisierte Dokumentation verbessere sich die Bauqualität. Das Ziel sei auch, das Bauen attraktiver zu machen und über die Digitalisierung junge Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Zu den Vorteilen zählte Engelhard, dass man Probleme beim Bau rechtzeitig erkennen und dass man transparent Menschen sowohl von der Notwendigkeit des Baus als auch von seiner Qualität überzeugen könne. Er verspricht sich zudem kürzere Wege, eine verbesserte CO2–Bilanz, einen geringeren Papierverbrauch, eine Schonung von Ressourcen und die Sicherung der Entwicklung der Infrastruktur der Region. Auch nach Jahren könne man nun den Ablauf einer Sanierung — oder im konkreten Fall den Ausbau der B29 — nachvollziehen und erleichtere dadurch die Arbeit künftiger Generationen.

Das „BIM LäB“, sagte Nicolai Nolle von der Betreiberfirma Vigram, begleitet die gesamte Baumaßnahme. Wichtig sei dabei, dass alle am Bau Beteiligten bis hin zu jedem Polier oder Baggerfahrer die Arbeitsweise kennen und verstehen, denn schon ein Einzelner, der hier Schwierigkeiten habe, könne im schlimmsten Fall Probleme auf der Baustelle verursachen.

Minister Hermann sprach nach dem Besuch von einem gigantischen Transformationsprozess. Hier könnten die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen, was der Staat mit ihrem Geld mache. Die Zukunft seien Drei–D-Modelle statt gezeichneter Pläne auf Papier.

