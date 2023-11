Auf dem Westparkplatz wird bald Schlittschuh gelaufen

Seit Anfang Oktober ist der Westparkplatz am Aalener Rathaus gesperrt. Grund dafür waren vorbereitende Arbeiten für die Wiederherstellung des Gaulbads in Form der Verlegung von Glasfaserkabeln. Diese sind mittlerweile abgeschlossen. Geparkt werden kann hier allerdings auch künftig nicht mehr. Bis zum Baustart der renaturierten Kocherbucht im zweiten Quartal 2024 wird die dortige Fläche im Winter für die mobile Eisbahn genutzt. Für deren Aufbau vom 1. bis 5. Dezember wird der ehemalige Parkplatz derzeit geschottert und eingeebnet, sagt Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Stadtwerke. Ab 8. Dezember können Kufenflitzer hier dann ihre Runden drehen.

Das letzte Mal Schlittschuhlaufen konnten Aalener und Gäste von außerhalb in der laut Igor Dimitrijoski sehr gut besuchten Saison 2019/2020 auf dem Greutplatz. Danach machten die Corona-Pandemie und die Energiekrise infolge des Ukrainekriegs Eislaufbegeisterten einen Strich durch die Rechnung. In dieser Saison können diese wieder rauf aufs Eis. Der Standort der mobilen Eisbahn wird allerdings nicht mehr auf dem Greuplatz sein, sondern in der Innenstadt, besser gesagt auf dem Westparkplatz am Aalener Rathaus. Von dem neuen Standort verspricht sich Oberbürgermeister Frederick Brütting mehr Frequenz in der Innenstadt. So könne etwa das Eislaufen mit einem Besuch in der Innenstadt verbunden werden.

Dass diese Rechnung allerdings aufgeht, bezweifeln einige Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, die den Standortwechsel nicht für zielführend halten. „Auf den Greutplatz konnte man ideal hinfahren und dort umsonst parken während die Parksituation in der Innenstadt vor allem zu Stoßzeiten wie an Markttagen eher bescheiden ist. Überdies muss hier für das Parken im Gegensatz zum alten Standort bezahlt werden“, sagt eine Aalenerin. Eine andere Leserin glaubt nicht, dass Eltern mit ihren in Skianzügen dick eingepackten Kindern nach dem Besuch der Eisbahn noch die Gastronomie besuchen, geschweige denn in den Geschäften einkaufen. Zudem sei es schade, dass die mobile Eisbahn im Laufe der Zeit immer kleiner geworden sei. Und in der Tat: 1200 Quadratmeter groß war diese auf dem Greutplatz, als sie noch nicht überdacht gewesen ist. Mit dem Eislaufen unterm Zelt hat sich diese auf 800 Quadratmeter verkleinert und jetzt am neuen Standort auf dem Westparkplatz verringert sich die Größe nochmals um 200 Quadratmeter. Überdies beklagen einige Bürger, dass das Eislaufen bei gleichbleibenden Preisen auf zwei Stunden begrenzt worden ist. „Wenn man dann noch Parkgebühren bezahlen muss, ist der Eispark nicht mehr attraktiv.“

Als Partner für den Betrieb der mobilen Eisbahn, die neben der Kreissparkasse Ostalb von Radio 7 gesponsert wird, und bis 18. Februar, wenn das Wetter mitspielt vielleicht sogar bis 25. Februar geöffnet ist, haben die Stadtwerke wieder die Dorstener Firma Interevent ins Boot geholt, deren Partner den Aufbau der 20 auf 30 Meter großen Eisbahn übernimmt. Auf eine Überdachung mit einem Zelt werde verzichtet, was für Dimitrijoski den Eispark optisch attraktiver mache. Dafür sei allerdings wie auf dem Greutplatz wieder eine Gastronomie geplant. Wer der Betreiber sein wird, könne Dimitrijoski erst sagen, wenn die Unterschrift unter dem Vertrag trocken ist. Fest steht allerdings, das es drei Eisdiscos geben wird. Diese sollen am 16. und 30. Dezember sowie am 10. Februar 2024 über die Bühne oder besser gesagt über das Eis gehen.

So sehr sich die Aalener nach drei Jahren Abstinenz wieder über eine Eisbahn freuen, ist diese in der Saison 2008/2009 geschaffene Alternative kein Ersatz zu der ehemaligen Eishalle im Greut, die aufgrund des Unglücks in Bad Reichenhall im Jahr 2006 geschlossen wurde. Seit deren Abriss haben in den vergangenen Jahren immer wieder Eislaufbegeisterte und Mitglieder der eissporttreibenden Vereine in Aalen eine neue Eishalle gefordert. Der Traum einer solchen ist mittlerweile nicht mehr abwegig. Im Zuge des Baus eines neuen Sportvereinszentrums, das die Aalener Sportallianz (ASA) auf dem Gelände der früheren Eishalle im Greut plant, könnte gemeinsam mit der Stadt eine solche integriert werden. Die Kosten liegen zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Die Grundsatzentscheidung für diese Kombilösung hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme in diesem Sommer gefasst. Im Frühjahr 2024 soll das Thema im Gemeinderat erneut aufs Tapet kommen, samt Energiekonzept, das die ASA für eine neue Eishalle erarbeitet hat.

Wo in der Saison 2024/2025 Schlittschuh gelaufen wird, ist noch unklar. Die Fläche auf dem Westparkplatz fällt wegen den im Frühjahr 2024 startenden Arbeiten fürs Gaulbad aus, das bis Ende 2025 bereits fertiggestellt sein könnte. Ob eine mobile Eisbahn wieder im Greut errichtet wird oder an anderer Stelle, sei noch nicht entschieden. „Wir prüfen nach der jetzigen Eisparksaison, wie es mit dem Standort weitergeht“, sagt Dimitrijoski.

Informationen zu den Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen der mobilen Eisbahn am Westparkplatz finden Interessierte unter https://interevent.de/stadtwerke-aalen-eispark/