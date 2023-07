Auf dem Spielplatz an der Bohlschule wird eine Fitnessanlage realisiert

Die Vorbereitungen für einen Calisthenics–Park an der Bohlschule sind angelaufen. Um eine solche Fitnessanlage zu realisieren, wurden vor einigen Tagen das Spielgerät auf dem dortigen Spielplatz am Kocher abgebaut und der Bereich eingezäunt. Die Installierung von zehn verschiedenen Stahlgeräten soll der Auftakt für die Schaffung eines Jugendparks rund um die Bohlschule sein.

Der Calisthenics–Park ist Teil des Konzepts „Der Jugend Räume schaffen“, das die Stadt Aalen erarbeitet hat und mit dem sich bereits der Kultur–, Bildungs– und Finanzausschuss des Gemeinderats befasst hat. Nach Ansicht der Stadtverwaltung habe der Bohlschulplatz viel Potenzial, um hier Angebote für Jugendliche zu schaffen. Denkbar sei eine weitere Stadtmöblierung mit Spiel– und Sportaktivitätsfeldern, verschiedene Angebote im Außenbereich und auch eine Einbeziehung der Thomas–Zander–Halle. OB Frederick Brütting und der Jugendgemeinderat könnten sich überdies eine Art Stadtstrand am vorbeifließenden Kocher vorstellen.

Als erster Schritt in Richtung Jugendpark wird jetzt auf Anregung von OB Brütting ein Calisthenics–Park entlang des Rad– und Fußwegs gegenüber dem Bohlschulplatz aufgebaut. Im Haushalt sind dafür Mittel in Höhe von 60.000 Euro eingestellt, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Die Anlage sei bestellt und werde Ende dieser Woche geliefert und montiert. Ausgestattet sei diese mit zehn verschiedenen Trainingsstationen, unter anderem mit einer Klimmzugstange, einer Kletterleiter, einer Hangelstrecke, einer Trainingsbank und Kletterstangen. An diesen Geräten können die Bürger verschiedene turnerische Eigengewichtsübungen trainieren, die auch als Street Workout bezeichnet werden.

„Nach einer rund drei Wochen lang dauernden Aushärtung der Betonfundamente werden Fallschutzplatten im Fallraum gelegt“, sagt Karin Haisch. Voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte werde die Stadt die Anlage freigeben, die von mehreren Sportbegeisterten gleichzeitig genutzt werden könne. Das alte Spielgerät werde, so Haisch, auf den Spielplatz Spiesel versetzt. Dort ersetze es ein nicht mehr betriebssicheres Spielgerät.