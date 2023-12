Unsere Wochenend-Tipps kommen in dieser Woche etwas abgespeckt daher - und dann noch zu einer anderen Zeit. Die Vorweihnachtszeit bringt auch die Redaktionen etwas durcheinander, sorry dafür. Aber dieses abgespeckte Prgramm hat es in sich, das können wir zumindest garantieren.

Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr: Weihnachtskonzert der Kolpingkapelle, Congress-Centrum in Schwäbisch Gmünd

Die Kolpingkapelle Schwäbisch Gmünd, unter der Leitung von Janina Edelbauer, stimmt ihr Publikum traditionell am dritten. Adventssonntag im illuminierten Heilig-Kreuz-Münster musikalisch auf Weihnachten ein. Dabei werden im ersten Teil konzertante Stücke aufgeführt, während im zweiten und dritten Teil klassische beziehungsweise moderne Weihnachtslieder erklingen. Die Spenden gehen wie jedes Jahr einem gemeinnützigen Zweck zu. Dieses Jahr ist als Gast der Chor des Jam` in aus Schwäbisch Gmünd dabei.

Samstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr Uhr: „Der Messias“, eine Weihnachtskomödie, Freilichtspiele Schwäbisch Hall

Seit über 30 Jahren ist das etwas andere Weihnachtsstück von Patrick Barlow Publikumsrenner an vielen Theatern, seit dem vergangenen Jahr auch im Neuen Globe. Darin spielen Theo und Bernhard die Weihnachtslegende und übernehmen alle Rollen selbst - den Erzengel Gabriel, den einfühlsamen Zimmermann Josef, die sensible Hausfrau Maria, römische Tribunen, Hirten und Weisen aus dem Morgenland. Natürlich kommt es dabei zu diversen Pannen, die die Darsteller ungewollt zur Improvisation zwingen und entzweien. Begleitet werden sie dabei von Frau Timm, einer befreundeten Operndiva mit zur Bühne drängender Begabung. Dirk Weiler, Gunter Heun und Birgit Busse spielen die wunderbare Slapstickclownskomödie, die zu Weihnachten Kultstatus hat - wie „Dinner for One“ zu Silvester. Die Abendkasse und die Falstaff-Theaterbar sind ab 18.30 Uhr geöffnet.

Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr: Flautando Köln mit Groove Sound and Silence, Schloss-Scheune Essingen

Die musikalische Einstimmung auf Weihnachten übernimmt in diesem Jahr Flautando Köln. Das renommierte Blockflötenquartett steht seit über 30 Jahren für brillantes Zusammenspiel auf höchstem Niveau, gepaart mit Temperament, Charme und Witz. Die vier Musikerinnen gastierten auf zahlreichen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival, MDR Musiksommer sowie dem Rheingau Musikfestival. Auslandsreisen führten das Flötenensemble nach Amerika, China, Taiwan, Korea und quer durch Europa.

Barockmusik und besinnliche Weihnachtschoräle

Ob festlich-virtuose Barockmusik, innig-besinnliche Weihnachtschoräle oder ausgelassene Christmas Carols - Flautando Köln und Schlagwerker Torsten Müller haben ein facettenreiches Programm im Gepäck. Arrangements mit Stilgefühl und Fantasie. Flötenklänge, die Vorfreude wecken. Und man darf gespannt sein, welches musikalische Überraschungsgeschenk in der Schloss- Scheune noch ausgepackt wird…

In Kooperation mit der Musikschule Essingen bietet das Ensemble zusätzlich ein Kinderkonzert am Nachmittag um 16 Uhr an. „Julius der Flötenspieler“ ist ein Musiktheaterstück für Kinder im Grundschulalter und dauert 60 Minuten. Der Eintritt hierfür beträgt sechs Euro.

Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr: Siggi Schwarz X-Mas-Rock, Lokschuppen in Heidenheim

Der Heidenheimer Gitarrist und Veranstalter Siggi Schwarz präsentiert an diesem Samstag wieder seinen beliebten X-Mas Rock, die Mega-Rockparty in Heidenheim mit vielen bekannten und beliebten Gästen im Lokschuppen. Siggi Schwarz und seine große Allstar Band garantieren wieder einen spannenden und abwechslungsreichen Party-Rock-Abend mit vielen musikalischen Highlights und Überraschungen. Neben Siggi Schwarz an der Gitarre, werden der Spitzen-Saxophonist Lee Mayall und viele beliebte und bekannte Rock- & Blues Sänger und Sängerinnen, wie unter anderem Tom Cròel, Dave Schaefer und Iris Trevisan zusammen mit einer großen Rhythmusgruppe mit zwei Schlagzeugern, einem Keyboarder, einem Bassisten und mehreren Gitarristen für einen gewaltigen Sound und einen guten Groove sorgen. Auf dem Programm stehen die Rock-Highlights der Musikgeschichte von AC/DC bis ZZ Top.

Samstag, 16. Dezember, 21.30 Uhr: „Sittin´ on a caroet“-Konzert, Cohibar in Nördlingen

An diesem Samstag heizen die Jungs von „Sittin´ on a carpet“ ihrem Publikum in der Cohibabar wieder so richtig ein. Dass die Vier zum Teil schon seit über 25 Jahren gemeinsam auf den Bühnen in ganz Süddeutschland unterwegs waren, merkt man ihnen an. Aufeinander eingespielt bis ins letzte Detail, wissen sie geschickt, gefühlvolle Balladen genauso ausdrucksstark zum Einsatz zu bringen, wie angesagte Partyhits und Rockklassiker. Dabei kommt bei ihnen kein elektronischer Sound daher, sondern ehrliche, handgemachte Musik mit akustischen Instrumenten. Wenn Armin Dauser, Gerhard Leutner, Jürgen Hauser und Martin Lang auf ihren Barhockern loslegen, herrscht eine sympathische Wohnzimmeratmosphäre, die jeden Besucher in ihren Bann zieht. Eintrittspreis: neun Euro an der Abendkasse. Spielbeginn ist um 21.30 Uhr.

Sonntag, 17. Dezember, 19 Uhr: Adventskonzert in der Wallfahrtskirche, Aalen-Unterkochen

Unter dem Motto „Gaudete - 100 Jahre Chorfreude“ erklingt festliche Musik für Soli, Chor und Orchester von Händel, Homilius, Mendelssohn und Weinlig. Julia Stratiros (Sopran), Julia Werner (Alt), Hannes Wagner (Tenor), Daniel Weiler (Bass), die Cappella Nova Unterkochen, der Chor der Marienkirche Aalen, das Orchester „Musicamerata“ und KMD Thomas Haller (Orgel) musizieren unter der Leitung von Chordirektor Ralph Häcker. Karten zu 15 Euro gibt es bei MusikA in Aalen, Telefon: 07361 / 55810 sowie bei allen Chormitgliedern.