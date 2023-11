Auch Bargau kann Waldhausen nicht stoppen

Fußball-Landesligist Waldhausen schlägt den Aufsteiger aus Bargau am Sonntag mit 2:0 (1:0) und fährt dadurch den dritten Sieg in Folge ein.

Waldhausen war von Beginn an konzentriert und hätte nach einem Ballverlust eines Bargauers im Sechzehner durch Oguz Yasar in Führung gehen können. Auf der Gegenseite hatte Waldhausen Glück, als nach einem Bargauer Konter der Ball abgefälscht wurde und nur knapp am Pfosten vorbei strich. Mitte der ersten Hälfte belohnte sich die Rohsgoderer Elf nach einem Ballgewinn mit dem 1:0. Dolderer erkämpfte den Ball auf der rechten Seite, wodurch Weiß in den Sechzehner dribbelte und auf Yasar passte, der den Bargauer Schlussmann aus spitzem Winkel überwinden konnte (32.). Die Führung der Schwarz-Gelben änderte zunächst aber nichts am sehr defensiven Spielstil der Heimmannschaft. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Waldhausen eine Chancenflut und hätte bei konsequenter Verwertung bis auf 4:0 stellen können, doch Dominik Bretzler im Tor der Bargauer vereitelte ein ums andere mal. In der 68. Minute musste daher ein Standard her, der die hoch verdiente 2:0-Führung brachte. Bühler zirkelte einen Freistoß über die Mauer, Bretzler ließ den Ball klatschen und im zweiten Versuch konnte Lukas Michel die Kugel über die Linie drücken. Im Anschluss wich die Heimmannschaft von ihrer passiven Spielweise ab und hatte tatsächlich durch den eingewechselten Schwarz nach einem Pass in den Rücken der SVW-Abwehr die Chance auf den Anschlusstreffer, jedoch wurde das Leder noch entscheidend geblockt. Waldhausen verteidigte nach dem 2:0 ansonsten sehr souverän und brachte das Ergebnis dann hoch verdient über die Zeit.

Neresheim mit Heimniederlage

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim hat sein Heimspiel gegen Weilimdorf mit 0:2 verloren.

Zu Beginn war es ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hatten ihre Chancen. Die größte hatte aber sicher Weilimdorf. SVN-Keeper Aubele parierte zweimal prächtig. Aus einer guten Abwehrarbeit heraus, spielte der SV Neresheim im heimischen Stadion guten Fußball. In der 36. Minute hatte dann Kader Kiraci die Riesenchance für den SVN auf 1:0 zu stellen. Sein Torabschluss konnte der Weilimdorfer Torhüter allerdings parieren. Eine Minute später hatte Mango die nächste Chance und wieder ging der Ball am Tor der Gäste vorbei.

Kurz vor der Halbzeit konnte dann Weilimdorf die Führung erzielen. Mit 0:1 ging es folglich in die Pause. Nach dem Anpfiff waren es wieder die Klosterstädter aus Neresheim, die viel für das Spiel taten. Vorne aber, war die Heimelf von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer zu harmlos. So hatte H. Yildiz in der 54. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Wieder ging der Ball übers Tor.

Weilimdorf blieb über sein schnelles Umschaltspiel weiter brandgefährlich. Neresheim warf jetzt alles nach vorne, konnte aber an diesem Tag kein Tor schießen.

In der 82. Minute machte Weilimdorf den Deckel auf das Spiel. Nach einem Konter blieb Neresheims Keeper Aubele chancenlos. So stand es dann nach 90 Minuten: 0:2. In diesem Spiel war definitiv mehr drin für die Klosterstädter.