ASA erhält Preis für Integrationsprojekte

Tobias Schramek, Geschäftsführer der Aalener Sportallianz, hat stellvertretend für deren Arbeitskreis Inklusion und Integration den Förderpreis der Sportstiftung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) überreicht bekommen.

„Der ,Hauptgewinn´ von 4000 Euro in der Kategorie Soziale Kompetenz ist eine Auszeichnung für unser Projekt ,ASA ist IN´“, so Schramek, „insbesondere die Vielfalt innerhalb des Projekts und die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, die teilweise schon zwei Jahre laufen, haben die Jury überzeugt“, heißt es in der Begründung. Insgesamt wurden eine Reihe interessanter Projekte und Preisträger in den verschiedenen Kategorien in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Esslingen–Nürtingen gewürdigt.

Hauptverantwortliche für das Projekt „ASA ist IN — Inklusion und INtegration“ ist die ASA–Integrationsbeauftragte Eva Gärtner. „Die ersten Schwimmkurse für Migrantinnen und ,Sport vor Ort für Kinder´ vor zwei Jahren fanden unter äußerst schwierigen Bedingungen statt, doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach den Lockdowns nur begeistert“, erzählt Eva Gärtner.

Eine weitere Herausforderung, so Gärtner weiter, habe darin bestanden, die Vereinsmitglieder in den Abteilungen und die Funktionäre davon zu überzeugen, dass eine Öffnung des Vereins und die Entwicklung einer Willkommenskultur Geduld und Ausdauer verlange und dass dabei die eigenen Werte und Einstellungen hinterfragt werden müssen. Dies wurde unter anderem mit einem Sensibilisierungsworkshop und interkulturellen Übungen zur Selbsterfahrung angegangen.

Das Preisgeld wird für die etablierten Schwimmkurse für Migrantinnen und „Sport vor Ort“ verwendet. „ASA–BoxIN“ und „Hilfe für Geflüchtete“ stecken noch in den Anfängen und sollen weiter ausgebaut werden. Ins Boxtraining kommen häufig Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. „Wir möchten deshalb unser Netzwerk mit AJO, Migrationsberatung Caritas, Landratsamt, Stadt und Einrichtungen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden weiter ausbauen, um bei Schwierigkeiten entsprechende Ansprechpartner zu haben“, sagte Gärtner. Ein Teil des Preisgelds möchte die ASA für die Fortsetzung ihres Ukraineprojekts verwenden.