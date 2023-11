Armin Abele von Musika spendet an die Jugend

Im Rahmen des 25. Firmenjubiläums von Musika überreichte Armin Abele jeweils einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an die Verantwortlichen der Fußball Union Wasseralfingen für die Jugenden, den Bambinis, F- und E-Jugend, sowie an die Naschkatzen Fachsenfeld. Die Spendensumme ist der Erlös aus Essen- und Getränkeverkauf während des Open Air Konzertes zum Jubiläum am Sparkassen Platz.