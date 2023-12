Die zweite Mannschaft der Aalener Sportallianz ist zum Langbahntest im Stuttgarter Sportbad Neckarpark beim swimbase-Trophy Wettkampf an den Start gegangen. Trainerin Ute Rothenstein meldete 13 Sportler, die am zweiten Adventswochenende von Trainer Miguel Morgado betreut wurden. Die 12-jährige Arina Monastyrska landete beim gut besuchten und stark besetzten Teilnehmerfeld zweimal mit Bestzeiten auf dem Podest und gewann Silber und Bronze. „Einige Schwimmer unterboten bereits die Qualifikationszeiten für die Württembergischen Meisterschaften“, lobte die Trainerin ihr Team.

Gleich zweimal sprang die junge und vielseitige Schwimmerin Arina Monastyrska (Jahrgang 2011) auf das Podest. Die Silbermedaille erhielt sie für ihre 100 Meter Brust. Engagiert schwamm sie eine schnelle Zeit von 1:29,11 Minuten und unterbot ihre alte Zeit um zwei Sekunden. Um eine halbe Sekunde drückte sie ihre Bestzeit über 50 Meter Brust auf nun 40,87 Sekunden und dafür gab es die Bronzemedaille. Über 200 Meter Lagen verfehlte sie nur knapp das Podest und wurde in 3:12,66 Minuten Vierte, zwei Zehntel an ihrer Bestzeit vorbei. Auf ihren weiteren Strecken über Freistil und Rücken gab es erneut neue Hausrekorde. Alle folgenden Schwimmer freuten sich über ihre jeweils vier neuen Bestleistungen. Im Jahrgang 2010 steigerte Annika Schmid ihre Hausrekorde über 50 Meter und 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 200 Meter Lagen. Der gleichaltrige Leon Peter kratzte an der 1:10 Minuten Schwelle über 100 Meter Freistil. „Beim nächsten Mal will ich drunter schwimmen“, lautete seine Ansage. In Stuttgart schwamm er 1:10,37 Minuten und wurde Sechster. Noch zweimal wurde er Sechster, über 100 Meter Schmetterling und die Vielseitigkeitsstrecke 200 Meter Lagen. Seit einem halben Jahr trainiert der zwölfjährige Michel Maier in der zweiten Mannschaft und platzierte sich immer unter den besten Zehn im Sportbad Neckarpark. Im 50 Meter Freistilsprint steigerte er sich auf 33,51 Sekunden und war um fast zwei Sekunden schneller als je zuvor. Um vier Sekunden drückte Emil Gölder seine 100 Meter Freistilzeit und schlug nach 1:15,66 Minuten an. Damit belegte er den zehnten Platz. Über 100 Meter Brust wurde er Sechster in 1:42,26 Minuten und über 200 Meter Lagen schwamm er als Siebter ins Ziel in 3:17,56 Minuten. Im Jahrgang 2010 startete Magnus Engelhard und schwamm auf den achten Platz über 200 Meter Lagen und verbesserte sich um vier Sekunden auf 3:05,33 Minuten. Noch zweimal nahm er den neunten Platz mit nach Hause,. Dies gelang ihm über 50 Meter und 100 Meter Rücken. Zweimal schrieb sich Mira David (2012) auf dem siebten Platz in die Ergebnislisten ein. Über 200 Meter Lagen schwamm sie 3:32 Minuten und verbesserte sich um 13 Sekunden. Über 100 Meter Freistil war sie 1:25,19 Minuten schnell und verbesserte ihre eigene Bestzeit um über drei Sekunden.

Unter den besten Zehn platzierte sich Marco Ditz als Siebter nach 200 Meter Rücken und hatte sich um zehn Sekunden, zum letzten Rennen im Sommer, gesteigert. Er beendete seine Strecke nach 2:33,56 Minuten. Über die kürzere 100 Meter Rückendistanz belegte er den zehnten Platz in 1:11,95 Minuten. Seine 100 Meter Freistil schwamm er in 1:03,72 Minuten. Flott lief es bei Niklas Stauß. Jedes Rennen beendete er mit Bestzeit. das heißt, er stellte sechs Bestzeiten in Stuttgart auf. Über 50 Meter Freistil schrammte er um sechs Hundertstel an der 30 Sekundenmarke vorbei. Platz zehn, elf und zwölf holte sich Leonie Schmid im Jahrgang 2008 über die Bruststrecken (200 Meter, 100 Meter und 50 Meter). Helena Eberhard und Mark Majorovits haben jeweils drei neue Bestleistungen aufgestellt. Über 50 Meter, 100 Meter Rücken, sowie 100 Meter Freistil steigerte sich Helena Eberhard auf neue Hausrekorde und über 200 Meter Rücken platzierte sie sich als 14. im Jahrgang 2008. Mark Majorovits schwamm im Jahrgang 2009 über 50 Meter Schmetterling 37,95 Sekunden, 200 Meter Lagen in 3:08 Minuten und 200 Meter Freistil in 2:50 Minuten zu neuen Hausmarken. Die 14-jährige Lara David schwamm auf Platz 13 über 200 Meter Rücken und hatte insgesamt fünf Rennen in Stuttgart.