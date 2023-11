Arbeitslosenzahlen im Oktober weiter rückläufig

322 arbeitslose Personen weniger als im September konnte die Agentur für Arbeit Aalen aktuell in ihrer Statistik verzeichnen. Insgesamt waren im Oktober 9206 Arbeitslose gemeldet, was einer Quote von 3,6 Prozent entspricht.

„Das ist eine saisontypische Entwicklung“, bewertet Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, die aktuelle Situation auf dem Ostwürttemberger Arbeitsmarkt. „Insbesondere die jüngeren Arbeitslosen konnten einen entsprechenden Rückgang verzeichnen. Dieser resultiert sowohl aus Einmündungen in den Ausbildungsmarkt, als auch aus Einmündungen von ,frisch gebackenen’ Ausbildungs- und Studienabsolventinnen und -absolventen in den Arbeitsmarkt“, erklärt Prusik. Im Landesvergleich zeigt sich Ostwürttemberg auch im Oktober von seiner starken Seite. Mit einem prozentualen Rückgang an Arbeitslosen von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat liegt die Region ‐ wie schon im September ‐ auf Platz 1, den sie sich diesmal mit dem Bezirk Konstanz-Ravensburg teilt. Die Arbeitslosenquote liegt in Baden-Württemberg bei 3,9 Prozent.

Von einem goldenen Oktober kann aber dennoch nicht die Rede sein. „Trotz der positiven Entwicklung möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir die vielfältigen Herausforderungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt spüren. Die Arbeitslosigkeit ist keine starre Größe ‐ im Gegenteil. Täglich melden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei unseren Arbeitsagenturen arbeitslos und im gleichen Zeitraum finden andere eine Ausbildung oder eine neue Erwerbstätigkeit. Wir sprechen hier von der sogenannten ,Dynamik auf dem Arbeitsmarkt’. Sie ist ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Stimmung in der Region. Und die Oktober-Entwicklungen passen hier ins Bild der aktuellen Wirtschaftslage“, so Prusik weiter.

Denn: Im Vergleich zum Vormonat haben sich mehr Personen arbeitslos gemeldet und gleichzeitig weniger Menschen eine neue Arbeit gefunden. In absoluten Zahlen waren dies im sogenannten Zugang 2189 und damit 2,4 Prozent mehr als vor einem Monat und im Abgang aus Arbeitslosigkeit 2513 und damit 5,6 Prozent weniger als im Vormonat.

Die Zurückhaltung der Unternehmen bei der Neueinstellung von Mitarbeitenden findet aber nicht nur in der konjunkturellen Lage ihre Begründung. Insgesamt erweist sich der Markt seit einem zwischenzeitlich sehr langen Zeitraum als robust. Selbst die Kombination aus schwächelnder Konjunktur und weltpolitischer Lage hat den Arbeitsmarkt bislang noch nicht „aus dem Konzept gebracht“. „Das Potenzial, damit unsere Region im Wettbewerb um Arbeitskräfte die Nase vorne hat, das sehe ich in jedem Fall ‐ wir müssen es nutzen“, so Prusik.